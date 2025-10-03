Halid Bešlić, glas, ki je povezal Balkan, v najtežji življenjski bitki

Bosanski glasbenik, kralj Balkana, kralj sevdaha Halid Bešlić(71) je avgusta zaradi težav z jetri pristal v sarajevskem kliničnem centru. Sprva so ga hospitalizirali na nefrološkem oddelku, potem so ga premestili na onkologijo. Kakšno je njegovo stanje, od časa do časa sporoči njegov menedžer Nedim Srnja, in sicer da je stanje pevca stabilno in je pod zdravniškim nadzorom. »Na ta način bi rad le ovrgel vse govorice, ki krožijo, in sicer, da so mu odvzeli organe, nič od tega ni res,« je Nedim povedal za sarajevske medije že pred časom in okrcal vse tiste, ki se nanj obračajo z ​​neprimernmi vprašanji, ali je Halid umrl.

Po najnovejših informacijah, ki jih je pridobil portal Srpskega telegrafa, žal ni napredka pri njegovem okrevanju. Kot so zapisali pri omenjem portalu, se zdravniki borijo za njegovo zdravje, celo za njegovo življenje. »Družina je zmanjšala obiske, ker ne želijo, da bi prišlo preveč ljudi in ga še bolj obremenilo. Težko je ... Žal mi je, da to povem, ampak mislim, da bi bil potreben pravi čudež, da bi se rešil iz te situacije.« je razkril vir.

»Brat, prijatelj ... Rada te imam.«

Družina in bližnji prijatelji pozivajo ljudi, naj ne verjamejo senzacionalističnim trditvam in ugibanjem. Oglašajo se številni glasbeni kolegi in oboževalci, ki pevcu želijo zmago v življenjski bitki, pošiljajo sporočila podpore in moči. Tako je pevka Indira Levak zapisala čustveno sporočilo: »Vedno si v mojih mislih in srcu. Brat, prijatelj ... Rada te imam!«. Kot piše Tportal, je tudi njegova žena Sejda v isti bolnišnici, v sobi poleg Halidove. Da je situacija z Bešlićem resna, so potrdile tudi odpovedi koncertov, velik koncert v zagrebški Areni 20. decembra bi sicer bil njegov sedmi nastop na tem prizorišču, nastopil pa naj bi tudi včeraj ob začetku študijskega leta na ljubljanskem študentskem kampusu, kjer so ga pričakovali kot glasbeno zvezdo Balkana.

Halid Bešlić že desetletja velja za enega najbolj priljubljenih glasbenikov v regiji. Njegove uspešnice so zaznamovale generacije, njegova skromnost, človečnost in čustvena globina pri interpretacijah pesmi pa posebno mesto pri občinstvu. Bil je eden najbolj priljubljenih izvajalcev na območju nekdanje skupne države. Svojo prvo ploščo je posnel leta 1979, od takrat pa še 16 studijskih albumov in še dva koncertna ter imel na tisoče solističnih koncertov. Med vojno v Bosni in Hercegovini je nastopil tudi na več kot 500 humanitarnih koncertih po zahodni Evropi.

Pesmi, kot so Prvi poljubac, Miljacka, Stiglo je proljeće, Malo je malo dana, Stara kuća, Požuri pojejo po vsej regiji, prejel je številne glasbene nagrade in priznanja in prodal plošče v milijonskih nakladah, kar ga uvršča med rekorderje na sceni nekdanje Jugoslavije. Lani aprila je prvič nastopil v razprodanih Stožicah in obeležil svoj 70. rojstni dan in 20. obletnico hita Prvi poljubac. Bešlić je leta 2009 preživel težko prometno nesrečo, ko je vozil sam brez pripetega varnostnega pasu, usodno pa je bilo spolzko cestišče.