Največ milijonov med igralci znova pospravil Dwayne Johnson

Preberite še: Roger Federer je najbolje plačani športnik na svetu

Ryan Reynolds FOTO: Promocijsko gradivo

Mark Wahlberg FOTO: Promocijsko gradivo

Pri reviji Forbes znova ažurirajo letne lestvice največjih zaslužkarjev v Hollywoodu in Bollywoodu, pri čemer so letos vrh lestvice izrazito krojili visoki honorarji pri producentu pretočnih vsebin Netflixu.Kot vselej so tudi tokrat pri Forbesu upoštevali obdobje 12 mesecev pred 1. junijem (navajajo zaslužke pred obdavčitvijo), znova pa so najprej objavili deseterico finančno najuspešnejših moških. Objava lestvice igralk, v žepe katerih je tokrat popadalo največ milijonov, bo še sledila.Letos je z zaslužkom 87,5 milijona dolarjev znova zmagal, igralec in tekmovalec v ameriški rokoborbi z vzdevkom The Rock. V tem izplenu kar 23,5 milijona predstavlja honorar za vlogo v Netflixovem trilerju Red Notice, sicer pa mu je k prvi poziciji pomagalo tudi trženje linije oblačil ProjectRock, namenjenih pretakanju znoja v fitnesih.Na drugem mestu je letos z 71,5 milijona dolarjev, Johnsonov soigralec v omenjenem trilerju, ki mu je pripadel honorar 20 milijonov dolarjev, prav tako 20 milijonov pa mu je prinesel še Netflixov projekt Six Underground.Tretji je z zaslužkom 58 milijonov dolarjev igralec in producent, zvezdnik prav tako Netflixove akcijske komedije Spenser Confidential.Sledijos 55 milijoni,s 54 milijoni in edini zvezdnik Bollywooda med desetericoz 48,5 milijona dolarjev. Do izteka deseterice si sledijo šein