Največja božična trgovina na svetu

Danes ob 16. uri se bo zaprl tudi Bronner's CHRISTmas Wonderland, največje božično kraljestvo na svetu, ki se razprostira na enajstih hektarih v Frankenmuthu v ameriški zvezni državi Michigan. Samo kompleks trgovin, ki je zaprt le štiri dni na leto, meri več kot 8000 kvadratnih met­rov.



Krasi ga 300 božičnih jelk, na vrhuncu sezone dela več kot 700 ljudi, kupci lahko izbirajo med več kot 50.000 božičnimi izdelki, vsak večer pa prižgejo 100.000 lučk. Vse to privabi dva milijona obiskovalcev na leto in Bronnerjevi trgovini je guverner z odlikovanjem priznal pomen za michiganski turizem pred več kot štirimi desetletji.

Božič po nemški tradiciji

Ustanovitelj Wally Bronner, ki je preživljal božič po nemški tradiciji ter se izobraževal na luteranski šoli, se je lotil posla po naključju. Po vojni je risal oglasne napise, tudi božične za bližnje mesto, leta 1954 sta z ženo Irene odprla prvo trgovino in jo širila. Čeprav je poganjal potrošništvo, je božič zanj bil predvsem rojstvo Jezusa, kar je poudaril tudi v imenu podjetja.



Leta 1976 je na poslovnem obisku po Evropi odkril kapelo v Oberndorfu, v kateri sta Joseph Mohr in Franz Xaver Gruber prvič izvedla Sveto noč. In našel je navdih, kako bi se poklonil Bogu za naklon­jenost.



Konec osemdesetih let je tamkajšnje oblasti prosil za dovoljenje, da postavi repliko, in ga dobil. Kapelo so v družbi avstrijskih predstavnikov in partnerjev posvetili 20. novembra 1992, odtlej je na voljo kupcem in obiskovalcem, a v njej ni bogoslužja. Je pa postala zbirni center za Sveto noč v različnih jezikih. Če držijo navedbe na spletni strani, jih je predstavil celo na simpozijih v Avstriji ter prejel srebrno medaljo salzburškega deželnega glavarja.



Uro pred današnjim zaprtjem trgovine bodo v kapeli v Franken­muthu zapeli 201 leto staro Sveto noč. Po prostem božičnem dnevu – ko bo končno čas za praznovanje – bo božična trgovina v četrtek znova na polno delovala.