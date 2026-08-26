Največja uspešnica Dolly Parton: želel jo je Elvis, proslavila pa Whitney

Dolly Parton je napisala na stotine skladb in med njimi veliko svetovnih uspešnic, toda I Will Always Love You ima prav posebno mesto v njeni karieri - in zgodbo. Nastala je leta 1973 kot slovo od njenega dolgoletnega glasbenega partnerja in mentorja Porterja Wagonerja, s katerim je sodelovala pri njegovi televizijski oddaji The Porter Wagoner Show. Ko se je Dolly odločila za samostojno kariero, je vedela, da bo s tem končala pomembno obdobje svojega življenja, zato je Wagonerju želela povedati, kaj čuti. Namesto da bi mu vse razložila z besedami, je napisala pesem, v kateri mu je sporočila, da odhaja, vendar ga bo kljub temu vedno ljubila in mu želi vse dobro. «Če bi ostala, bi ti samo stala na poti, zato odhajam, a vem, da te bom vedno ljubila«. Dolly je skladbo posnela leta 1974 in z ...