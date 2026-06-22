Največji arhitekturni Lego komplet doslej nosi tudi slovenski podpis

Leto 2026, ko mineva sto let od smrti katalonskega arhitekta Antonija Gaudija, je Lego obeležil s predstavitvijo največjega arhitekturnega kompleta v svoji zgodovini. Model znamenite barcelonske bazilike Sagrada Familia sestavlja 12.060 kock, njegova posebnost pa je tudi slovenski pečat. Zasnoval ga je arhitekt Rok Žgalin Kobe, ki je za Lego že ustvaril vrsto modelov svetovno znanih stavb.

Komplet natančno sledi dejanskemu zaporedju gradnje bazilike, vključuje številne arhitekturne podrobnosti in skuša ujeti tudi značilno svetlobno igro Gaudijeve mojstrovine. Gre za enega najambicioznejših projektov v seriji Lego Architecture.

Zakaj je bila upodobitev Sagrade Familie poseben oblikovalski izziv, katere podrobnosti skriva model in katere svetovne znamenitosti je za Lego zasnoval slovenski arhitekt Rok Žgalin Kobe, preberite na Deloindom.si.