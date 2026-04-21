Največji lastnik nepremičnin na svetu? Odgovor vas bo presenetil

Španski poslovnež Amancio Ortega, ustanovitelj Inditexa in lastnik znamke Zara, je po ocenah Forbsa postal največji lastnik nepremičnin na svetu.

Njegov nepremičninski portfelj obsega več kot 200 naložb, vrednih približno 25 milijard dolarjev (okoli 21,2 milijarde evrov). S tem je prehitel druge velike globalne investitorje. Njegovo skupno premoženje po ocenah Forbsa dosega 148 milijard dolarjev, kar ga uvršča med najbogatejše ljudi na svetu.

Ortega je večino kapitala za širitev ustvaril z dividendami iz svojega večinskega deleža v Inditexu, ki jih je nato sistematično vlagal v prestižne poslovne stavbe, trgovske centre in pisarniške prostore na ključnih lokacijah svetovnih metropol, predvsem v Londonu, New Yorku in Miamiju. V zadnjih letih je tempo nakupov še okrepil, pri čemer se osredotoča predvsem na stabilne, že uveljavljene nepremičnine, mnogokrat takšne, v katerih imajo sedeže največja tehnološka podjetja.

Lani je za približno 850 milijonov dolarjev, in to v gotovini, kupil zgodovinsko stavbo Canada Post v Vancouvru, ki danes služi kot tehnološko središče, kjer prostore najema Amazon. To je bila največja prodaja poslovne nepremičnine v Kanadi in hkrati že njegova 13. nepremičninska akvizicija v tem letu. Skupaj je v letu dni kupil za več kot tri milijarde dolarjev nepremičnin v desetih mestih v osmih državah.

Kupuje kot zbiratelj

Od uvrstitve Inditexa na borzo leta 2001 je Ortega vložil približno 24 milijard dolarjev v 216 nepremičnin na skoraj stotih trgih, večino pa jih še vedno ima v lasti. Njegov portfelj je danes ocenjen na okoli 25 milijard dolarjev.

Čeprav tudi drugi milijarderji, kot sta Larry Ellison in Ken Griffin, intenzivno vlagajo v nepremičnine, nihče ne namenja tolikšnega deleža premoženja temu segmentu kot Ortega, piše Forbes.

Ključ njegove strategije je konservativen. Prek holdinga Pontegadea kupuje prestižne, že uveljavljene nepremičnine, praviloma brez zadolževanja, in jih redko proda. Financira jih predvsem z dividendami iz Inditexa (skupno okoli 28 milijard dolarjev po letu 2001) ter prihodki od najemnin. Njegov dolg predstavlja le okoli dva odstotka sredstev, kar je v nepremičninskem poslu izjemno nizko.

Ortega tako deluje bolj kot zbiratelj vrhunskih »trofejnih« nepremičnin kot klasičen investitor, kupuje najboljše lokacije na trgu in se izogiba tveganim projektom. »Zelo se razlikuje od večine nepremičninskih vlagateljev. Všeč so mu naložbe z nizkim tveganjem, ne kupuje zato, da bi nepremičnine izboljševal. Kupuje zbirateljske, vrhunske nepremičnine, najboljše v svojem razredu na trgu, je kot zbiratelj najprestižnejših umetnin,« je za Forbes dejal eden od posrednikov.

Kdo je Ortega?

Kot pionir hitre mode je leta 1975 skupaj z nekdanjo ženo Rosalío Mero soustanovil Inditex, znan po verigi Zara. V lasti ima približno 60 odstotkov Inditexa, ki kotira na madridski borzi, upravlja sedem blagovnih znamk (med drugim Massimo Dutti in Pull & Bear) ter okoli 5000 trgovin po svetu. Vsaka ima skrbno izbrano lokacijo.

Ortega vsako leto prejme več kot 400 milijonov dolarjev dividend. Letos bo iz naslova dividend prejel rekordni znesek, in sicer v višini 3,23 milijarde evrov, kar je nekoliko več kot lani, ko je prejel 3,1 milijarde evrov. Ortega, ki še vedno obvladuje 59-odstotni delež podjetja, si bo izplačilo razdelil v dveh obrokih (maj in november), enako kot preostali delničarji.

Skupina, ki upravlja več kot 5400 trgovin v več kot 90 državah, je sicer zaprla del manjših prodajaln, a povečala skupno prodajno površino z večjimi lokacijami. Letos načrtuje nadaljnjo širitev, tako fizičnih trgovin kot spletne prodaje. Večino vloži v nepremičnine.

Pri tem ima pomembno vlogo tudi španska davčna ureditev, ki omogoča olajšave, če vlagatelji sredstva reinvestirajo v gospodarske dejavnosti.

Podjetje pri tem vlaga tudi v tehnologijo, med drugim v virtualno pomerjanje oblačil z umetno inteligenco, in širi svoje blagovne znamke ter koncepte trgovin na nove trge.