Najvišje državno priznanje za diskvalificiranega olimpijca

Odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok), da diskvalificira ukrajinskega skeletonista Vladislava Heraskeviča (27), sicer tudi kandidata za medaljo, še vedno odmeva. S tem mu je dejansko prepovedal sodelovanje na olimpijskih igrah zaradi vztrajanja pri nošenju čelade s podobami ukrajinskih športnikov, ubitih med rusko invazijo na Ukrajino.

S športnikom se je sestala tudi predsednica organizacije Kirsty Coventry, da bi ga prepričala, naj pusti čelado doma, a ni pomagalo. Coventryjevi so po srečanju tekle solze po licih. Nekdanja olimpijska prvakinja v plavanju je dejala, da si je želela drugačen izid, tudi Mok je sporočil, da je odločitev sprejel z obžalovanjem.

Odločitev je takoj naletela na obsodbo v Ukrajini in tudi odzive nekaterih športnikov. »To je cena našega dostojanstva,« pa je Heraskevič sporočil prek družbenih omrežij in objavil svojo fotografijo, na kateri nosi pogosto omenjeno čelado. Odločitev je bila sklenjena približno 45 minut pred začetkom tekmovanja in končala tridnevno sago, v kateri je Heraskevič sicer vedel, kaj tvega. Smernice Moka za izražanje športnikov, zlasti člen 50.2 olimpijske listine, namreč določajo, da »na olimpijskih prizoriščih, prizoriščih ni dovoljena nobena vrsta demonstracij ali politične, verske ali rasne propagande«.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj športniku izrazil podporo in kritiziral odločitev Moka, Heraskeviču pa podelil najvišje ukrajinsko civilno odlikovanje, red svobode, za »njegovo predano služenje ukrajinskemu ljudstvu, državljanski pogum in domoljubje pri obrambi idealov svobode in demokratičnih vrednot. Šport ne bi smel pomeniti amnezije, olimpijsko gibanje pa bi moralo pomagati ustaviti vojne,« je na družbenih omrežjih zapisal Zelenski.

»Mislim, da je to dovolj, da razumemo, kaj sodobni Mok v resnici je in kako sramoti idejo olimpijskega gibanja,« je na instagramu objavila ukrajinska smučarka Katerina Kotsar. Številni Ukrajinci so športnika podprli z objavo fotografij na družbenih omrežjih z napisom Spomin ni kršitev, med drugim tudi vojaki na fronti.

Nekdanji ukrajinski olimpijski prvak, boksar Vladimir Kličko, je na instagramu objavil Heraskevičevo fotografijo in zapisal: »Ko danes pomislim na svojo olimpijsko medaljo, ne čutim več ponosa. Čutim sram.«

Mok je pred štirimi leti stal na strani ukrajinskega skeletonista. Ko je po svojem četrtem in zadnjem nastopu na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 pokazal napis »Brez vojne v Ukrajini«, je Mok dejal, da je zgolj pozival k miru in da ni kršil olimpijske listine.