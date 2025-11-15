Nakupovalna in družabna avenija predvojne Ljubljane

Sprehod skozi danes zamrlo pasažo Nebotičnika – ta je bil ob gradnji najvišja stavba v srednji Evropi in do druge svetovne vojne najvišja na Balkanu –, s katero je Ljubljana vstopila v modernistično ero, le malo pove o nekdaj imenitnih časih tega ljubljanskega mestnega javnega prostora. Nekaj o njih razkrivajo stari časopisni članki in oglasi, ki so se med drugim s spomini meščanov oziroma sogovornikov sestavili v manjšo razstavo Prva ljubljanska pasaža, ki je na ogled prav tam.

Od zgraditve Nebotičnika leta 1933 pa do konca druge svetovne vojne je bilo v pasaži več kot 35 dejavnosti, od malih in večjih obrtnikov, založnikov in gostincev, kupce in radovedneže so vabili tako vsakdanji kot butični oziroma ekskluzivni izdelki, tudi novosti za gospodinjstvo in dom, po njej so se sprehajali turisti in politiki.

Od zgraditve Nebotičnika leta 1933 pa do konca druge svetovne vojne je bilo v pasaži več kot 35 dejavnosti. Na fotografiji v začetnem obdobju, v 30. letih 20. stoletja. FOTO: Vekoslav Kramarič, hrani SEM

Še v predvojnih časopisih so oglaševali bosanske copate, ki jih je trgovina Ćilim izpostavljala kot »najlepše in najcenejše darilo, prikladno za Miklavža in Božič«, pa tudi posebno izložbo srebrnih lisic salona L. Rot na Mestnem trgu 5. Pisalo je: »Darilo za Veliko noč! Pristne kanadske srebrne lisice so dospele v veliki izbiri in po zelo nizkih cenah.« Prodajalna Modic se je v oglasu hvalila, da so njihova glasbila »med najboljšimi na svetu«. Večino dejavnosti se je ohranilo tudi po vojni, o tem obdobju so mnogi avtoricama razstave razkrili tudi svoje spomine.