'Močnega, navadno kratkotrajnega dežja' smo v poletnih mesecih že vajeni. Baje je ozemlje Slovenije eno izmed nevihtam in nalivom najbolj izpostavljenih. Ob vedno bolj ekstremnih vremenskih pojavih se nam ne zdijo nič posebnega. Morda je zato Hipolit pred tristo štirinajstimi leti naliv razložil med drugim tudi kot dolgočasen dež, en vodni slap in nam bolj razumljivo: z nalivam inu z vejtram zmejšanu vreme.

Naliv je lahko tudi 'velika količina česa ponavljajočega se v krajšem obdobju'. Takrat se veže z rodilnikom, ker naliv verjetno ne more, da se ne bi navezal na kaj. Tako nas lahko pričaka naliv besed, morda naliv groze ali pa nas zgolj zmede naliv nepričakovanih čestitk.

Meni ljub je tudi naliv v terminološkem oziroma gastrološkem smislu. Kot 'tekočina z dodatki za prelivanje vloženega sadja, zelenjave'. Pa niso dodatki tisti, ki prelivajo, ampak ima tekočina dodatke že v sebi. Meni je najbolj všeč sladkokisli naliv za kumarice. Morda gre na liv lahko tudi tisti, ki dela v Livu? Vsekakor bi sebi in svojim sodržavljanom želel, da se ne bi naliv spremenil v povodenj ali pa da bi kljub nalivu lahko kam šli. Da bi se izkazal za navadno ploho, ali kot razlaga Hipolit, da bi bil navaden lijak.

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Urška Vranjek Ošlak.