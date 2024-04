Namesto časopisov in revij kvačkane torbice

Kot prostor promocije in spodbujanja inovativnih idej v ljubljanski urbani regiji je svoja vrata ponovno odprla znamenita Plečnikova trafika na Prešernovem trgu. Nova najemnica za nadaljnjih pet let je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), ki kot prvi »gostji« izpostavlja oblikovalko ročno kvačkanih torbic Kročeta Slađano U. Šimunac ter ilustratorko Ivo Herman, ki ustvarja pod znamko Jollie Bluebear.

Plečnikova trafika je kot trafika svoja vrata zaprla konec leta 2021 in bila leto zatem prenovljena v počastitev 150. obletnice Plečnikovega rojstva. FOTO: Črt Piksi

Agencija je v začetku leta uspešno kandidirala na razpisu mestne občine za brezplačni najem trafike, ki jo bodo namenili predstavitvi tako dosedanjih udeležencev projekta (bilo jih je 78), ki že nekaj let delujejo na trgu, kot 100 aktualnih, ki še razvijajo ideje. Tudi pri opremi trafike je priložnost dobila arhitektka in ustvarjalka znamke Jugošik Nina Savič, ki je program zaključila lani, opremila jo je s študentkami Fakultete za dizajn. V trafiki se bosta na štirinajst dni predstavila po dva udeleženca projekta. Pogoj za pridobitev prostora je bil, tako na občini, da je ponudnik oseba javnega prava za opravljanje javnih nalog.

Kot prvi se predstavljata oblikovalka ročno kvačkanih torbic Kročeta Slađana U. Šimunac ter ilustratorka Iva Herman, ki ustvarja pod znamko Jollie Bluebear. FOTO: Črt Piksi

Za brezplačni najem trafike se je neuspešno potegoval Zavod za oblikovanje prostora, bolj znan kot izdajatelj revije Outsider. Na razpis so se prijavili zato, pripoveduje soustanovitelj, arhitekt Matevž Granda, da bi s trafiko na Prešernovem trgu – kot knjigarna z arhitekturno literaturo s poudarkom na Plečniku ter raznimi dogodki – dopolnili svoje delovanje v Plečnikovi trafiki na Vegovi ulici.

Plečnikova trafika na Vegovi ulici v Ljubljani, ki jo je Zavod za oblikovanje prostora (Z.O.P.) leta 2021 oživil s prodajo revije Outsider in drugimi publikacijami ter predvsem z okoli 15 dogodki na leto z raznimi gosti, deluje kot mali kulturni center. FOTO: Črt Piksi

Ta, ki s svojima dvema kvadratnima metroma slovi kot najmanjša Plečnikova arhitektura, s prodajo revije Outsider in drugimi publikacijami ter z okoli 15 dogodki na leto z najrazličnejšimi gosti, se je v zadnjih treh letih spremenila kar v mali kulturni center. Leta 2022 so se z njo uvrstili med 25 izbranih del na razpisu za evropsko nagrado za urbani javni prostor (European Prize for Urban Public Space), ki jo podeljuje Center za sodobno kulturo iz Barcelone ter je namenjena prepoznavanju najboljših del, ki obnavljajo in izboljšujejo javni prostor v Evropi.

»Velika škoda se nam je zdela, ko je trafika na Prešernovem trgu po prenovi pred dvema letoma izgubila prvotno namembnost, to je bil živ program v tako živahnem delu mesta, še vedno je tam nekaj prodajalcev časopisov in tiskovin, kar dokazuje, da povpraševanje obstaja,« pravi Granda. Kljub različnim bralnim navadam, ki se vse bolj selijo na splet, se mu zdi nujno, da tiskani mediji tudi vidno ne izginejo iz javnega prostora. Na tej frekventni lokaciji v središču Ljubljane bi bilo tako to še posebej nujno ohraniti.

Trafika na Vegovi se pod okriljem Zavoda za oblikovanje prostora v toplejši polovici leta spremeni v mali kulturni center. FOTO: Jana Jocif

Prenova v Plečnikovem letu 2022

Plečnikova trafika je kot trafika svoja vrata zaprla konec leta 2021, od leta 1996 je bila njena najemnica Delo prodaja. »Bila je v zelo slabem stanju, zato smo z Muzejem in galerijami mesta Ljubljane (MGML) dali pobudo, da bi ob 150. obletnici Plečnikovega rojstva začasno zaživela, takrat jo je občina v sodelovanju z zavodom za varstvo kulturne dediščine tudi prenovila,« pojasnjuje Tomaž Štoka, koordinator za Unesco pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO). Tedaj pa je občina pojasnila še, da so se »odločili za preoblikovanje v prostor ozaveščanja in posredovanja vrednot Plečnikove Ljubljane«.

Plečnikova trafika na ljubljanskem Hrvatskem trgu še vedno sameva. FOTO: Črt Piksi

MGML je trafiko prevzel v začasno upravljanje do marca 2023, program pa so snovali skupaj z MAO. Vanjo se je najprej naselil 27. bienale oblikovanja s projektom Zgodbe moderne arhitekture, ki je ponujal razmislek, kako prenašati vrednote dediščine 20. stoletja v sodobnost na primeru vrednot dediščine Jožeta Plečnika.

Prirejali so še sobotne pop-up trgovine, videorazstave o Plečnikovi arhitekturi, intervencije po mestu in vodstva, na koncu je bila v njej razstava v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo UL o praelementih Plečnikove arhitekture. Kot dodaja Štoka, so bili v projekt vključeni deležniki, ki so vodili Unescov vpis izbranih Plečnikovih del, za jedro utemeljitve pa ves čas zagovarjali, da je ključna Unescova vrednota Plečnikove Ljubljane prav njen javni prostor.