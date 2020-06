Namig prireditve: Svetlobna gverila

Ponedeljek, 15. junija



FESTVAL

Svetlobna gverila

Galerija Vžigalica in druga prizorišča, Ljubljana, ob 21.30



Formalno odprtje festivala letos odpade, razlog je seveda epidemiološka situacija, ki je povzročila tudi terminski premik v mesec junij. Festival pa bo na različnih lokacijah po Ljubljani potekal vse do 5. julija. Tema letošnjega festivala je povezana z naravo in njenimi mogočnimi silami. Za vodilo festivalske edicije so si izbrali temo Pet elementov. Koncept festivala se opira na starodavno tradicijo štirih osnovnih elementov (voda, zrak, zemlja, ogenj), ki se jim pridružuje peti element.



Ljubljana se v času festivala ponovno spreminja v mesto svetlobe: epicenter dogajanja bo tudi tokrat galerija Vžigalica, v neposredni bližini katere si bo mogoče ogledati še vrsto drugih projektov na prostem. Svetlobne instalacije, projekcije in objekti – povečini gre za nove produkcije slovenskih umetnikov – tokrat segajo vse do Tromostovja, Kongresnega in Mestnega trga, Stare elektrarne in galerije Alkatraz.