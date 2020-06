Namiga prireditev: 6. Otroški knjižni festival in Falling Angels

Sobota, 13. junija

6. Otroški knjižni festival

Falling Angels

Falling Angels Foto Tiberiu Marta

Vsakoletni festival poteka na prostem in je brezplačen tako za obiskovalce kot tudi za založnike. Sejem spremlja razgiban spremljevalni knjižni program, s katerim hočejo otrokom in odraslim branje približati na različne načine: na oder povabijo predstave, ki temeljijo na knjižnih predlogah, na obisk povabijo prepoznavne avtorje in avtorice, pripravijo razstavo, vsako leto pa festival zaključijo s koncertom za vso družino.V Ljubljani bodo gostovali plesalci Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Falling Angels je naslov baletne predstave Jiřija Kyliána. S svojim naslovom in vsebinskim konceptom je tako široko zastavljena, da je svoj naslov posodila triptihu, sporedu treh krajših baletnih predstav, ki tvorijo celoto.