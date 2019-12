Namiga prireditev: Cirque Éloize in BOFF

Sobota, 28. decembra

Cirque Éloize: Hotel

13. Festival BOFF

Skiing The Fire Ring Foto Jan Podgornik

Štiri dni zapored bo oder Gallusove dvorane Cankarjevega doma gostil znameniti sodobni cirkuški spektakel iz Montreala. Hotel je zgodba o nekem kraju, prepolnem zgodb, o prostoru, kjer se z ljudmi srečamo praviloma enkrat in nikoli več, pa še to zgolj za trenutek. Hotel je radostni vmesni postanek, kjer se usode križajo, trčijo in zoperstavljajo dovolj dolgo, da porodijo anekdote in spomine. Osupljive pripetljaje razkriva pogled v hotelsko preddverje, katerega notranjost prehaja od dekorja dvajsetih let 20. stoletja do futurističnega oblikovanja štiridesetih let 21. stoletja, z občasnimi utrinki sedemdesetih. »V zadnjih petindvajsetih letih je bil naš gledališki studio ves svet, prostor umetniškega ustvarjanja, izkušenj in čustvovanja, hoteli, v katerih smo bivali, pa naš drugi dom.« To je bila ključna misel ustvarjalcev in članov skupine Cirque Éloize pri snovanju jubilejne predstave Hotel, ki je nastala ob praznovanju 25-letnice delovanja danes ene od največjih cirkuških atrakcij.S spretnostmi in vragolijami, ki jemljejo dih, izvirnostjo in domišljijo so v Gallusovi dvorani s predstavami Nomade (2005) Nebbia/Megla (2007) in Cirkopolis (2012) že navdušili naše občinstvo. Umetniški vodja:. Režiser:. Glasba:Pred vrati je trinajsta izvedba bovškega festivala filmov o športih in avanturah v naravi ter o naravi sami. V treh dneh, od sobote, 28., do ponedeljka, 30. decembra, bo na platnu Kulturnega doma Bovec na ogled 32 filmov, ki so se prebili skozi sito izbora izmed 67 prispelih del. Več je krajših filmov, združeni pa so v tematske sklope po okoli 90 minut.Prvega dne bosta na sporedu ženski in naravovarstveni sklop. Drugega dne je sprem­ljevalni spored najbogatejši z okroglo mizo na temo pre­obemenjenosti infrastrukture ter narave s turizmom, tudi športi, ter predavanjema:bo predstavila svoj nagrajeni projekt Moja jezera,inpa svoje »vertikalne avanture« med Julijci, Himalajo in Aljasko. Sledil bo sklop smučarskih filmov, med njimi tudi svetovna premiera filmainSkiing The Fire Ring, ki je bil posnet na Islandiji. Tretjega dne bodo na sporedu tudi slovenski filmi. Obiskovalci bodo izbrali dobitnika dveh nagrad – za najboljši domači in tujejezični film. Projekcije se bodo vsak dan začele ob 17. uri.