Namiga prireditev: Guy Ben-Ziony, Godalni kvartet Emona

Ponedeljek, 20. julija

Guy Ben-Ziony

Godalni kvartet Emona Foto Arhiv Imago Sloveniae



Godalni kvartet Emona

Violistse je kot mednarodno priznan komorni glasbenik udeležil pomembnih glasbenih festivalov, kot so Festival Lockenhaus, Festival mladih umetnikov v Davosu, Festival Spannungen Heimbach in legendarni Festival Prussia Cove. Kot solist je igral s številnimi izraelskimi in evropskimi orkestri, bil je član godalnega kvarteta Zapolski iz Danske in dunajskega ansambla Waldstein.Ben-Zionyja bo na klavirju spremljal, ki je kot član ansambla 21st Century prav tako aktiven na področju sodobne glasbe, s katerim je kot solist na številnih premierah mojstrovin 20. in 21. stoletja nastopal v Izraelu, Seulu, Hongkongu in Tibilisiju.GLASBAGodalni kvartet EmonaMestni muzej, Ljubljana, ob 20.30je uradno nastal septembra 2018. Pred tem so glasbeniki že sodelovali v klavirskem kvintetu s pianistom, pod vodstvom, kot kvartet pa se od leta 2018 izobražujejo v razredu prof.. Sestavljajo ga(violina),(violina),(viola) in(violončelo).Redno nastopajo na številnih glasbenih večerih in festivalih, izpopolnjujejo se pri različnih profesorjih, kot soin. Letos so na državnem tekmovanju TEMSIG osvojili prvo nagrado in posebno pohvalo za izvedbo skladbe slovenskega skladatelja. Vsi člani kvarteta se kot solisti uspešno udeležujejo domačih in tujih tekmovanj ter redno sodelujejo s priznanimi orkestri in zbori v Sloveniji, med drugimi s Slovensko filharmonijo, Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija ter SNG opero in baletom Ljubljana.