Namiga prireditev: Kodeks toteizma in Moste Open

Sobota, 12. septembra



PLES

Nikola Pavlović: Kodeks toteizma

Plesni teater Ljubljana, ob 20. uri



Ker zaradi protikoronskih ukrepov izvajalca Nataša Đurić in Nikola Pavlović ne moreta priti iz Srbije v Slovenijo, sta predstavo posnela, da si jo bodo obiskovalci lahko danes ogledali na platnu v Plesnem teatru Ljubljana. Premiero v živo so premaknili na 29. in 30. oktober.



Sodobna plesna predstava Code du totemism / Kodeks totemizma se posveča razlaganju podzavestnih pravil znotraj praplemena, v katerem vlada zakon avtoritete, ki se materializira skozi objekt ali totem. Navdih in izhodišče za razlago hierarhične delitve in iz nje izhajajočih prazakonov je delo Totem in tabu. Avtor predstave obravnava odnos med spoloma v predzgodovinskih časih ter vlogo človeškega posameznika skozi življenje od rojstva do smrti.





FESTIVAL

Moste Open

Ploščad Centra kulture Španski borci. Ljubljana, ob 14. uri



Tretja edicija dogodka Moste Open, ki ga organizirata Zavod EN-KNAP in Mladinska postaja Moste, bo potekala med 14. in 21. uro na ploščadi Centra kulture Španski borci. Skozi ves dan nas bo spremljal Funky flea market – sejem rabljenih in unikatnih stvari, vezanih na hiphopovsko subkulturo. V zgodnjih urah bodo najmlajši lahko uživali v ustvarjalnih in ekoloških delavnicah.



Eden od vrhuncev dneva predstavlja premierna uprizoritev glasbeno-plesnega performansa MILK Voices, ki je nastal v sodelovanju EN-KNAP Group, ženskega pevskega zbora Kombinat in Irene Z. Tomažin. Projekt MILK Voices svojo inspiracijo črpa iz zgodbe o aleksandrinkah.