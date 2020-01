Namiga prireditev: La traviata in O dveh kozah

Sobota, 4. januarja

La traviata

O dveh kozah

O dveh kozah Foto Arhiv Lutkovno Gledališče Tri

Opera v treh dejanjih na libretopo drami Dama s kamelijami. Čeprav je bil(1813–1901) v hudi časovni stiski, ko je skladal Traviato, mu je uspelo ustvariti eno svojih najtrajnejših del.Režijsko postavitev je tokrat podpisal sloviti režiser argentinskega rodu. Režiser, ki se je uveljavil na najpomembnejših svetovnih opernih odrih (bil je gost rimske Opere, gledališča San Carlo iz Neaplja, Nemške opere Berlin, Kraljeve opere Covent Garden iz Londona, Opere iz Lilla, Kraljevega gledališča iz Madrida, opere iz Washingtona, milanske Scale idr.), je svoje delo okronal z rednim sodelovanjem na enem najuglednejših svetovnih opernih festivalov, festivalu v veronski Areni, za katerega je med drugim režiral operi Tosca (leta 2006) in Seviljski brivec (2007).Lutkovna predstava, ki je nastala po motivih Zgodbe o dveh kozahv produkciji Lutkovnega gledališča Tri iz Kranja v sodelovanju Lutkovne skupine Bobek iz Ljubljane, bo gostovala v Mariboru. Predstava govori o dveh kozah in njuni srčnosti. Dva kmeta, soseda, se spustita v nesmiseln spor, ki temelji na: jaz znam bolje kot ti, moje je boljše kot tvoje, jaz imam več kot ti … Kozi, ki sta njuni prijateljici, dobro vesta, kaj je dobro in kaj je pravično. In prav zaradi kozje vztrajnosti, trmoglavosti in srčnosti nazadnje tudi kmeta spoznata svojo zaplankanost in uničujočo zavistnost.Minimalistična likovna podoba predstave je obogatena s pretanjeno animacijo z elementi pantomime in z odlično glasbeno podlago. Režiser in avtor glasbe:. Igrata:in. Predstava traja 40 minut, primerna je za otroke, stare od tretjega leta dalje.