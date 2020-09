Namiga prireditev: Ljubav reče greva in Marija Mojca Pungerčar

Sobota, 19. septembra



Ljubav reče greva

Marija Mojca Pungerčar: Portable home – stara in nova normalnost

Marija Mojca Pungerčar: Portable home – stara in nova normalnost Foto Aarhiv Marije Mojce Pungerčar

V pesniški knjigi (oziroma pesnitvi) Ljubav reče greva se lirska protagonistka sooča in nas sooča z vprašanjem: Kako preživeti kot relativno mlada posameznica, ki je povrh tega še umetnica, v tem prostoru, tem večnem barju, tem neskončnem labirintu izjemne ksenofobije, mizoginije, homofobije, neznosne prekernosti (delovne in življenjske), totalnega pustošenja jezika, redukcije življenja na »golo življenje«, se pravi, v razmerah peristentnega uničenja? Kaj deluje, ko nič ne deluje?Odgovor, ki ga avtorica in izvajalkaimplicira, je v specifični »senzibilnosti«. To je »ljubav«, ki jo je v tej knjigi mogoče razumeti tako v smislu koncepta kot v podobi konkretne posameznice, kot nekaj in nekoga, ki je hkrati prisotno in prisotna ter izmuzljivo in izmuzljiva. Kot njeno civilizacijsko usmeritev. Izvajalca:(glas) in(inštrumenti, elektronika).vabi na enodnevno razstavo z naslovom Portable Home – stara in nova normalnost, ki bo od 13. do 18. ure v ateljeju umetnice v Švicariji v Ljubljani. Projekt je vključen v dogodek Dan odprtih vrat v Švicariji. Kustosinja projekta jeVse, kar potrebujem, nosim s seboj je naslov instalacije, ki jo je umetnica Mojca Marija Pungerčar prvič postavila že leta 1996 na rezidenci v Nemčiji v Düsseldorfu. Gre za dežnik, na katerega umetnica s pomočjo obešalnikov obesi osebne predmete, ki jih v vsakdanjem življenju najbolj nujno potrebuje. Takrat je na njenem dežniku viselo manj kot 20 predmetov, denimo krtača za lase, aspirini, kuhinjska servieta, dva časopisa, lonček za kavo ... Danes, po skoraj petindvajsetih letih, se je umetnica odločila, da ponovno postavi instalacijo, torej dežnik z obešalniki.