Namiga prireditev: Memememe in Zavrti tigra

Sobota, 5. septembra

Memememe

Zavrti tigra

Zavrti tigra Foto Matej Povse

V svojem novem koreografskem delu sesprašuje »Kdo je 'me' v 'meme' v ‘MEMEMEME'?« in hkrati tudi odgovarja: MEMEMEME je bivanjski prostor asociativnega toka skupnosti, trk brezkrajnega števila memov in njihovih odmevov.S telesi performerjev – organskih generatorjev in nosilcev idej – ter z digitalnimi asociativnimi video in zvočnimi referencami predstava plastí pomene gest, gibov, podob in izrazov. V partituri performativnega okolja preigrava mehaniko in se poigrava z estetiko internetnih memov. Odrske akcije se kot živ mimetičen organizem razmnožujejo in ponavljajo, variirajo ter mutirajo, v plasteh med njimi pa se razpirajo možne pomenske vrzeli, ki zrcalijo fragmentiranost sodobne komunikacije in alienacijo internetne družbe. Raziskuje možne pomenske vrzeli, ki jih razpira fragmentiranost sodobne komunikacije ter preizprašuje mimetični nagon družbe – to skorajda neustavljivo težnjo po posnemanju.Predstava Zavrti tigra je lutkovna miniaturka za enega gledalca, ki traja sedem minut, slišati pa jo je mogoče v slovenskem ali angleškem jeziku. Avtorica predstave (ideja, režija, izdelava lutk in scene, izvedba) je. Gdč. Bazilika je tokrat ladijska strežnica, ki gledalca povabi, naj pokuka v zapuščen čezoceanski parnik.Gledalec dobi slušalke in skozi okenca gleda kratko lutkovno predstavo o vdovi Lejdi Leni, introvertiranem raziskovalcu Rihardu B. in mladem dekletu Beti, ki živijo v brezčasju, upajoč na svetlo prihodnost. Na parniku pa se potika še en slepi potnik.