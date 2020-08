Namiga prireditev: Mladi levi in Nika Toškan

Sobota, 22. avgusta

Mladi levi

Komorna glasba pod oboki

Nika Toškan Foto Dejana M. Šaule

Mednarodni festival sodobne odrske umetnosti Mladi levi je eden najvidnejših letnih dogodkov zavoda Bunker, ki vsak konec poletja v Ljubljano pripelje najaktualnejše odrske ustvarjalce z vseh koncev sveta. Zaznamuje ga zahteven umetniški profil sodobnega progresivnega gledališča, še posebno pa je znan po odkrivanju novih talentov. Festival je prepoznaven po svojem ustvarjalnem in živahnem vzdušju, radovedni publiki in družabnosti.Dogodki bodo potekali na različnih ljubljanskih prizoriščih od sobote, 22. avgusta, do naslednje sobote, festival pa se bo začel s predstavoDaj še usta v Stari mestni elektrarni ob 19. uri. Skozi neprijetne, včasih boleče spomine Freeman v performansu razmišlja o svojem obstoju kot človeku in kot umetniku. V navideznem stand-up performansu Daj še usta razčleni svojo družinsko zgodovino in soočanje s smrtjo ter prek tega naslovi hashtage današnjega časa. V intimnosti svojih zgodb se s humorjem loti neubesedljivih tem, ki pestijo našo sodobnost.Rezidenčni ansambel DPG je komorna godalna skupina, ki jo je v okviru koprskega Društva prijateljev glasbe z namenom, da bi obogatili glasbeno ponudbo društva, ustanovil violinist, nekdanji član orkestra Slovenske filharmonije in danes umetniški vodja ansambla. Da bi bila ponudba čim bolj raznolika in bi tako privabili široko občinstvo, ansambel sodeluje s številnimi glasbeniki, med njimi kantavtorjem, violinistom, saksofonistomidr.Za koncert v okviru 27. PPF so člani ansambla – ta danes združuje glasbenike, ki poučujejo na glasbenih šolah in delujejo po vsej primorski regiji – k sodelovanju povabili mlado violinistko, diplomantko v razredu profesorja in svetovno znanega violinistana nizozemski glasbeni akademiji Conservatorium van Amsterdam. Program: