Namiga prireditev: Mostovi in bogovi ter Geronimo & The Bulletproof Band

Petek, 3. januarja

Mostovi in bogovi



Geronimo & The Bulletproof Band

Geronimo & The Bulletproof Band Foto Arhiv Skupine

Po motivih novel, zbranih v knjigi Ljudje iz Maribora (2017), romana Sebastjan in most (2014) in romana Pasja ulica (2013) Prešernovega nagrajencajeustvaril dramsko besedilo z naslovom Mostovi in bogovi. Uprizoritev je dramski poklon Mariboru, njegovi zgodovini, prebivalcem in mariborski legendi, neutrudnemu mestnemu kronistu, ki bo v letu 2020 praznoval svoj osemdeseti jubilej. Tone Partljič v svojih zgodbah z izdelanim občutkom za situacijo in humor subtilno in inteligentno pod drobnogled jemlje posameznike iz bogate mariborske zgodovine in jih literarno oblikuje s pretanjenim občutkom za tegobe človeka in časa.Uprizoritev, ki s parado barvitih likov in njihovih zabavnih, tragičnih, napetih, čudovitih zgodb z dodatkom nadrealističnih trenutkov povezuje posamezne zgodbe v gledališko celoto, je na oder postavil umetniški direktor mariborske Drame. Igrajo:inSkupino sestavljajo člani skupine Prismojeni profesorji bluesa, okrepljeni s kitaristomin tolkalcem. Tudi ta glasbeni projekt je plod razcveta slovenske klubske scene zadnjih let.Geronimo je bil poglavar indijanskega plemena Apači, o njem je krožila legenda, da ga krogle ne morejo zadeti; od tod tudi ime tega impro, funk, rock, afrobeat glasbenega kolektiva, ki sicer vsak začetek in konec (indijanskega) poletja tradicionalno praznuje s koncertoma v Kavarni SEM. Zasedba:(električna kitara, vokal),(klaviature), Igor Leonardi (električna midi kitara),(bobni, vokal),(bas) in Andrej Tomazin (konge).