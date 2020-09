Namiga prireditev: Nekaj dni v septembru in Mini Pikin festival

Sobota, 26. septembra

Nekaj dni v septembru 1920–2020 Novo mesto

31. Mini Pikin festival

Mini Pikin festival Foto Rok Bačovnik

Danes bo na vrsti vrhunec tematskega leta novomeške pomladi. Ta bo potekal na Kandijskem mostu in obljublja doživetje, ki se bo ozrlo sto let v preteklost, hkrati pa z drzno soarejo stopilo v prihodnost. Ogled soareje v režijibo mogoč neposredno z Glavnega trga, na gradu Grm pa bo urejen ogled prenosa v živo, ki se bo predvajal na velikem platnu. Za mimoidoče bo projekcija dogodka pripravljena tudi na pročeljih Knjižnice Mirana Jarca in Gimnazije Novo mesto.Ob tej priložnosti bodo v Dolenjskem muzeju odprli tudi razstavo Let novomeške pomladi.Mesto bo tokrat zaživelo v soboto in nedeljo, 26. in 27. septembra, ko bo potekal Pikin mini vikend. V ospredju družinskega konca tedna bodo lutkovne, igrane, plesne, čarovniške in glasbene predstave. Ustvarjalnost, miganje in Pikino razgrajanje pa pridejo na vrsto v polni meri spet prihodnje leto!V soboto in nedeljo bodo predstave in koncerti v dvoranah kulturnega doma, kina in glasbene šole, celodnevni program pripravljajo v galeriji, knjižnici in na Velenjskem gradu. Če pa vmes pokuka sonček, morda tudi na Titovem trgu. Celodnevno dogajanje se bo v soboto ob 17. uri sklenilo z nastopom Challeta Salleta, v nedeljo pa z Bepop Ladies.