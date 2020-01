Namiga prireditev: Novoletni koncert Gimnazije Celje - Center in Palček Nos

Ponedeljek, 6. januarja

Novoletni koncert Gimnazije Celje - Center

Palček Nos

Palček Nos Foto Arhiv Desni žepek

Glasbeni sestavi Gimnazije Celje - Center (GCC), ki letos spremljajo že 62. sezono neprekinjenega glasbenega ustvarjanja, v drugi del pestre sezone že pretindvajsetič zapored vstopajo z novoletnim koncertom. Nastopili bodo Dekliški pevski zbor GCC pod vodstvom Davida Preložnika, FaVoZa pod vodstvom Gregorja Deleje, Nonet GCC pod vodstvom Barbare Arlič Kerstein in The Šlagers pod vodstvom Saša Šonca.Tudi tokrat so na edini srednji šoli naše države, ki se ponaša s statusom Kulturna šola, pripravili pester program del iz slovenske in evropske glasbene zakladnice, ki jih je navdihnil božično-novoletni čas.V okviru gledališkega festivala za otroke »Komigo baby 2019/20 – Mama, očka ... gremo v gledališče!« bo na sporedu šesta predstava te sezone, in sicer igrano-lutkovna predstava Palček nos v priredbi gledališča Desni žepek iz Ljubljane. V igrano-lutkovni predstavi, obogateni s songi, se pojavljajo različne lutkovne tehnike; od mimičnih lutk, mask in ploščatih lutk vse do animiranih predmetov in kamišibaja (oblika pripovedništva ob slikah).Animatorja spretno prehajata iz lika v lik, nagovarjata mlado občinstvo in jih vključujeta v predstavo, ko zgodba naleti na težavo. V glavnih vlogah nastopata Lucija Ćirović in Boštjan Štorman. Predstava traja 45 minut in je primerna za otroke, starejše od štirih let.