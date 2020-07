Namiga prireditev: O majhni Anici in Knjiga zbližuje

O majhni Anici

Knjiga zbližuje

Tehniški muzej Bistra Foto Aleš Černivec

Najmlajši otroci si bodo danes lako premierno ogledali lutkovno predstavo O majhni Anici. Izredno domiselna, igriva knjiga Lilla Anna švedskega parainiz leta 1972 pripoveduje o deklici Anici, ki ima na svet – ker je sama še majhen otrok – zelo poseben, radoveden pogled. Nekega dne izgubi svojo najljubšo igračo, rumeno žogico. Poda se v svet, da bi jo našla, in med iskanjem z začudenjem ugotovi, čemu vsemu je njena žoga podobna. Svet je tako zabaven!Predstava je lutkovno-igrana, raznobarvno-gibalna, zabavno-interaktivna, skratka – igriva. Primerna je za otroke od 1. do 4. leta starosti. V predstavi nastopata:inMed 15. in 18. uro vabijo na prireditev Knjiga zbližuje, ki jo prirejata Tehniški muzej Slovenije in Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. Pripravili so novo muzejsko Knjižnico v paviljonu, delavnico za otroke in odrasle ter voden ogled Bistre. Ker bo dogodek posvečen knjigam, bodo dogajanje vsebinsko povezali z zgodovino pisanja, izdelovanja, tiskanja in pomena knjig.Za obiskovalce bosta na tiskarskem oddelku na ogled dva prikaza: tiskanje na tiskarski stroj Tiegl in stavljenje črk, za mlajše otroke pa bo v muzejskem parku potekala delavnica Odtisni plakatno črko. Vsako polno uro vabijo obiskovalce tudi na umetnostno-zgodovinsko vodstvo, kjer bodo pokazali glavne arhitekturne in umetnostne znamenitosti Bistre, ki opozarjajo, da je bila nekoč namenjena samostanu. Spoznali boste utrinke iz njene zgodovine, polne vzponov in padcev.