Namiga prireditev: Plavajoči grad in Poletni lutkovni pristan

Sobota, 1. avgusta

Plavajoči grad

31. Poletni lutkovni pristan

Coprnica Dragica FOTO: Boštjan Lah

Danes in jutri bosta potekala dva ločena in raznolika omnibusa, ki bosta združevala lutkovne predstave, koncerte etno in etno-fusion glasbe, uličnih intervencij, plesa, multimedialnih dogodkov in performansa. Na sedmih odrih in več kot 12 instalacijah se bo predstavilo po 30 dogodkov.Med skupinami izstopajo glasbeniki, ki bodo letos tvorili 50-članski Etno Histeria Orchestra. Slovenske glasbene zasedbe bodo obsegale tako akustiko kot tudi eksperimentalno glasbo in jazz. Predstave in glasbene izkušnje za nekaj gledalcev in gledališke intervencije se bodo izmenjevale z glasbenimi dogodki.Lutkovno gledališče Maribor prireja že 31. Poletni lutkovni pristan, ki bo potekal od 1. do 31. avgusta. Letošnja izvedba bo namenjena predvsem slovenskim nevladnim lutkovnim ustvarjalcem, dopolnjena pa bo z gosti iz Avstrije, Hrvaške in Srbije. Festival bo ponujal 17 predstav. Tudi letos bo program obogaten z večmedijskim performansom Potepini, zvočnim sprehodom ob Dravi, v sodelovanju z Art kampom pa bodo organizirali lutkovne predstave in dve ustvarjalni delavnici. Stalnica ostaja tudi petdnevna lutkovna delavnica, ki jo bo tokrat vodil Peter Kus. Ob koncu festivala bo podeljena zlata žirafa, nagrada festivala za najboljšo predstavo po izboru otroške žirije.Festival bodo odprli z lutkovno predstavo Coprnica Dragicainpo motivih slikanice. Otroci od tretjega leta starosti si jo danes lahko ogledajo ob 10. uri v mariborskem Pristanu.