Namiga prireditev: Seviqc Brežice in Pod belimi pečinami

Seviqc Brežice je sinonim za staro glasbo v Sloveniji, je elitni mednarodno verificiran projekt s skoraj štiridesetletno tradicijo (1982). Je festival in program razvoja stare glasbe, ki temelji na treh razvojnih stebrih: stara glasba, kulturna dediščina in kulturni turizem, z aktivnim vključevanjem razvojnih in izobraževalnih vsebin. Pet koncertov in pet festivalskih predtaktov bo od 8. do 21. avgusta v Brežicah, Dolenjskih Toplicah in Slovenski Bistrici.V soboto ob 20.30 na gradu Brežice festival začenjajo s čarobnimi zvoki in odmevi starodavnih strun. Nastopil bo italijanski godalni trio Guerra Amorosa, ki ga sestavljajo(viola d’amore),(bariton) in(viola da gamba). Guerra Amorosa je nov projekt, ki združuje tri inštrumente, ki so med seboj glede na svojo naravo močno povezani, a se glasbena literatura z njihovim fenomenom v resnici ni nikoli ukvarjala. Nocojšnji program je spretno prilagojen posebnostim vsakega inštrumenta.Poleti na Ljubljanskem gradu ponoči zasijejo tudi filmske zvezde. V sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in Javnim zavodom Ljubljanski grad je Kinodvor znova pripravil izbor nekaterih najbolj odmevnih filmov kinematografske sezone, letošnji Film pod zvezdami pa zaključujejo s projekcijo Vikendove predpremiere, britanskega filma Pod belimi pečinami, ki ga je režiralGloboko oseben film, v katerem režiser secira zakon lastnih staršev, je čustveno silovita, a tudi nežna in humorja polna zgodba o obžalovanju, napačnih odločitvah ter o tem, da nikoli ni prepozno za nov začetek. Zgodba govori o Grace in Edwardu, ki sta poročena 29 let. Ko ju v majhnem obmorskem mestu, kjer je odraščal, nekoč obišče sin Jamie, mu oče pove, da namerava ženo zapustiti … In to še istega dne … V glavnih vlogah igrajo