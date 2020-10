Namiga prireditev: Vlatko Stefanovski in Nataša Segulin

Sobota, 3. oktobra

Vlatko Stefanovski

Nataša Segulin: Impresije

Legendarni makedonski kitarist in pevecse vrača v Cankarjev dom z velikim samostojnim koncertom, šele drugim po letu 2004. Slišali bomo številne uspešnice, kot so Jovano, Jovanke, Makedonsko devojče, Čuvam noć od budnih, Čukni vo drvo in druge, ki bodo predstavljene z akustično kitaro. Vlatko bo na oder povabil tudi goste ter tako pripravil prav poseben večer za ljubitelje kitarske virtuoznosti in izbora najlepših avtorskih in tradicionalnih pesmi iz njegovega bogatega koncertnega repertoarja, ki navdušuje že več desetletij.Vlatko Stefanovski je začel igrati kitaro pri trinajstih. V poznih najstniških letih je ustanovil skupino Leb i sol, ki se je kmalu razvila v eno od najslovitejših zasedb na glasbenem prizorišču nekdanje Jugoslavije. Skupina je igrala posebno zvrst glasbe, zmes tradicionalnih makedonskih ritmov in sodobnega rocka. Kot posebni gost se mu bo na odru pridružilV Galeriji Gong napovedujejo odprtje prve letošnje razstave, na kateri se bo z zadnjim ciklom fotografij z naslovom Impresije predstavila primorska ustvarjalka. Razstava bo na ogled v novem galerijskem prostoru na Kidričevi ulici 20 v Novi Gorici.Kustosinja razstave je likovna kritičarka, ki je zapisala: »Fotografije, ki jih ustvarja na svojih potovanjih, ne prikazujejo znamenitosti, temveč detajle iz stvarnega sveta: strukturo grajenih objektov, razgibano teksturo zemlje, svetlobne odseve na migetavi vodni površini, razsežnost neba … Tudi izbrane motive običajno kadrira tako, da ne omogočajo prostorske umestitve, saj na posnetkih krajine ni obzorja in obratno: na fotografijah neba ni krajine.«