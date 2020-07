Namigi priredev: Falling Angels, Udobna mreža in Komorni duo

Ponedeljek, 13. julija

Falling Angels



Carlo Galli: Udobna mreža

Carlo Galli Udobna mreža Foto Dušana Baltić

Komorni duo

Barbara Jernejčič Fürst in Žarko Ignjatovič Foto Arhiv Imago Sloveniae

Osupljiva virtuoznost triptiha v koreografijiin. Švedski koreograf Alexander Ekman je nedvomno eden najzanimivejših koreografov svoje generacije, ki se z globokim prespraševanjem posveča predvsem bivanjskim simptomom današnjega človeka. S svojim neobičajnim smislom za humor in številnimi elementi presenečenja se je v koreografiji Left Right Left Right osredotočil na koncentracijo ter pomen pravočasnosti in ritma.Podoben vtis ustvarja koreografija Handman, ki jo je Edward Clug ustvaril za podmladek Nizozemskega plesnega gledališča. Glasba repetitivnih strukturevocira dinamično plesno platformo, na kateri Clug izvede reinvencijo nekaterih figur in jih reaktivira z intenzivnim delom rok. V koreografiji Falling Angels, ki jo je Jiři Kylián leta 1989 zasnoval za Nizozemsko plesno gledališče, je avtor uporabil minimalistično glasbo, ki jo je ta ustvaril po lastnih vtisih ritualne glasbe iz Gane.V KUD Mreža z gostovanjem italijanskega umetnikazačenjajo novo programsko serijo Umetnik na delovnem izzivu. Prispevek Carla Gallija bo 6 x 6 m velika urbana tapiserija iz zaščitne gradbene PVC-mreže, sestavljene z lepljenjem z električno pištolo. Na njej bo upodobljen(501 pr. n. št.), starorimski konzul, ki so mu Rimljani v času krize kot prvemu zaupali začasna neomejena pooblastila – naziv diktatorja.Z izborom umetniškega materiala – živo oranžne zaščitne mreže – se umetnik na izviren način sprašuje, kako dolgo bo ljudem še omejena pravica do svobodnega gibanja. Materiali, ki jih Galli uporablja v svoji praksi, tudi sicer v ospredje pogosto postavljajo vprašanje stika in meje; največjo vlogo igra ravno njihova širša zamejevalna in omejevalna potrošna raba. Razstava bo na ogled do 30. julija.Mezzosopranistkasodeluje s številnimi orkestri in ansambli po svetu. V bogati koncertni zgodovini je izvajala največja dela iz glasbene zakladnice. Redno sodeluje tudi s kitaristom, s katerim sta gostovala v ZDA in Kanadi. Za domače in tuje založbe je poustvarila dela na več kot desetih zgoščenkah in izdala tri samostojne zgoščenke, posvečene slovenskemu samospevu 20. stoletjaŽarko Ignjatović se ob solističnih nastopih doma in v tujini posveča tudi komorni igri. Redno snema za radio in televizijo. Izdal je dve samostojni zgoščenki ter posnel še štiri, na katerih sodeluje z drugimi izvajalci, na zadnji med njimi ravno z Barbaro Jernejčič Fürst.