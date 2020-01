Namigi prireditev: 2020, Festival baročne glasbe in Freakdom

Sobota, 25. januarja

2020

5. Filharmonični festival baročne glasbe (Händel in Angleži)

Ana Dolžan

Freakdom

Cyrille Benhamou

Premiera znanstvenega kabareta po motivih besedil. Če kdo, potem izraelski pisatelj Yuval Noah Harari zadnjih nekaj let kraljuje na vrhu svetovnih lestvic najbolje prodajane literature. Pri nas je enako, prevedeni deli Sapiens – Kratka zgodovina človeštva in Homo Deus – Kratka zgodovina prihodnosti sta odlično prodajani ter v knjižnicah ves čas izposojeni, enako pot ubira njegova zadnja uspešnica 21 nasvetov za 21. stoletje. Predstava z naslovom 2020 bo tematizirala usodo in evolucijo človeka. Hararijeve misli bodo postale izhodišče za dialoge, monologe, plesne in glasbene prizore v žanrski obliki znanstvenega kabareta. Ambicija ustvarjalcev je ustvariti pametno, zabavno in poučno umetniško delo o evoluciji, vesolju in našem prostoru v njem, eksistencializmu in umetni inteligenci.Avtor koncepta in režiser je, igrajo painglasba je dobro poznana in razmeroma pogosto izvajana, zelo redko pa na koncertnih sporedih najdemo dela njegovih angleških sodobnikov in naslednikov, kot soin. Thomas Arne se je uveljavil predvsem kot avtor glasbe za gledališče in januarska matineja se bo začela z uverturo k njegovi operi Parisova sodba. Charles Avison je danes najbolj znan po orkestrskih priredbah temperamentnih čembalskih sonat. Iz kratkih Scarlattijevih stavkov je ustvaril sijajne concerte grosse za godala. Na sporedu bo tudi suita s solistično trobento iz priložnostne odein še kaj.Nastopil bo Orkester Slovenske filharmonije z(violina in glasbeno vodstvo) in(čembalo) v vlogi solistov.Basista in bobnarja iz te zasedbe poznamo;insta pri nas muzicirala že v kvartetu Abraxas, eni izmed najbolj norih skupin, za katere piše John Zorn. Grohowski je doma tako v jazzu, kot tudi v težkokategornem metalu.Tretji glasbenik v tej zasedbi,, je mlad francoski kitarist, ki vodi eno najbolj divjih pariških rock skupin AutorYno, na meji med metalom, punkom, dubom in surf glasbo.