Namigi prireditev: 50-letnica Glasbene mladine Slovenije, Stian Westerhus in Duh, ki hodi

Torek, 21. januarja



Slavnostna akademija ob 50-letnici Zveze Glasbene mladine Slovenije

Stian Westerhus: V

Stian Westerhus Foto Foto: André Loyning

Duh, ki hodi (Prometejeva pot)

Duh, ki hodi Foto A. Ramadanović

Zveza Glasbene mladine Slovenije je bila ustanovljena decembra 1969 kot zveza društev z nepridobitnim delovanjem. Od leta 1992 je samostojna članica Mednarodne zveze Glasbenih mladin (Jeunesses Musicales International), po podatkih Unesca najpomembnejše svetovne mladinske glasbene organizacije. Glasbena mladina Slovenije tako že 50. leto uspešno uresničuje svoje osnovne cilje. Mladim poskuša na simfoničnih matinejah, komentiranih koncertih, glasbenih delavnicah in v reviji Glasna približati svet glasbe. Obenem opravlja dragoceno vlogo v razvoju profesionalnih glasbenikov, saj mladim omogoča prve nastope na koncertnih odrih, organizira predstavitve v tujini in sodelovanje v mednarodnih orkestrih, zborih in na glasbenih taborih. Posebno pozornost v pestrem izboru svojih dejavnosti namenja ohranjanju in aktualizaciji ljudskega glasbenega izročila.Slavnostna akademija poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije. Na slavnostni akademiji bodo nastopili: Zbor nekdanjih in sedanjih pevcev Svetovnega zbora mladih, Pihalni kvintet Akademije za glasbo v Ljubljani 1994/1995, Godalni kvartet Accadémia, Duo Dendrocopos, Skupina Volk Folk inKitaristje znan po raztezanju zvočnih posnetkov. Prav tako je naredil trajne vtise v skupinah, kot so Puma, Monolithic, Jaga Jazzist in Ulver, ustvaril pa je tudi dva albuma z norveško pevko Sidsel Endresen. V delu z naslovom V, ki ga je prvotno naročil National Jazzscene v Oslu, je zbral vse to znanje in drznost ter napisal pesmi: močne, čustvene, nazobčane, kaotične, lepe, nepozabne. V je potovanje, ki vas popelje v najglobljo temino in nato počasi, počasi vodi proti svetlobi.Westerhus je projekt zasnoval z mislijo na dva neobrzdana glasbenika.se boste spomnili iz sestavov, kot sta Elephant9 in Supersilent. Na bobnih, zvoncih in pavkah je, inventiven in propulziven bobnar, ki je odlična pogonska sila benda.Gostujoča predstava Srbskega narodnega pozorišta Novi Sad v režijije fragmentarno, večjezično, avtorefleksivno delo, družinska in družbena drama upora, v katero so vtkani sestavni deli parodije, trilerja, fantastike in absurda. Tekst temelji na filmski in gledališki dediščini – protagonista pripelje neposredno v povezavo z likom iz filma Taksist, zgodba pa občasno zavedno reflektira dogajanje iz Shakespearjevega Hamleta.Glavni lik je Mara, finančno zlomljen shakespearolog, do vratu v dolgovih, konkretna in metaforična figura zdrobljene kulture. Igrajo: