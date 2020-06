Namigi prireditev: 61. Jazz festival Ljubljana

Bobnar in skladatelj Žan Tetičkovič (na fotografiji), bo nocoj z enajstčlansko zasedbo, jazzovskim septetom in godalnim kvartetom, v živo predstavil svojo novo suito The Port of Life II. – Ensō, v kateri je v glasbo strnil izkušnje imigranta v New Yorku.Ker je število sedežev omejeno si bo mogoče posnetek nastopa ogledati na projekciji v Parku Sveta Evrope za Cankarjevim domom, kjer bodo potekale improvizacije mladih glasbenikov v programskem sklopu Abeceda.Ob 22. uri bo svoje ustvarjanje predstavila slovenska v Berlinu živeča pevka, ki je koncert s svojo skupino posnela po naročilu Jazz festivala Ljubljana. Za njo pa se bo premierno odvila še projekcija koncerta newyorške zasedbeFestival bo letos zaradi virusa korone potekal v prilagojenem formatu. Kljub vsemu bo občinstvo lahko vse štiri dni festivala v živo prisluhnilo izbranim slovenskim glasbenikom v dvorani, projekcije tujih skupin in zunanje dogajanje pa bodo na voljo brezplačno. Posnetke koncertov bodo gledalci med festivalom lahko spremljali tudi na facebook profilu Jazz festivala Ljubljana, na youtube kanalu Cankarjevega doma, posredovala pa jih bo tudi organizacija Europe Jazz Network.