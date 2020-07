Namigi prireditev: A dela?, Wrocław in Zvezdana Novaković

Torek, 14. julija

A dela?

Baročni ansambel Wrocław

Baročni ansambel Wrocław Foto Arhiv Fesival Ljubljana



Baročni ansambel Wrocław



Zvezdana Novaković feat. Adlešičke Kresnice

Zvezdana Novaković Foto Matej Družnik

Od danes je na ogled razstava A dela?, na kateri so predstavljene novejše produkcije transdisciplinarne raziskovalne in razvojne platforme ZKM | Hertz-Lab. Sodelujoči umetniki in raziskovalci se osredotočajo na možnosti ustvarjanja ter oblikovanja v času pospešenega tehnološkega napredka in digitalizacije.Razstava A dela? je uvod v istoimenski festival, ki ga med 24. in 28. avgustom na različnih lokacijah v Ljubljani organizira Društvo Ljudmila v evropski mreži raziskovalnih, izobraževalnih in umetnostnih institucij EASTN-DC. Ta na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije obravnava nove premike v digitalni paradigmi, s poudarkom na interaktivnih, haptičnih in multimodalnih principih. Razstava bo na ogled do 29. avgusta.združuje uveljavljene glasbenike in pevce iz Poljske, Češke, Velike Britanije in Nemčije, ki so priznani specialisti za historično izvajalsko prakso. Zasedba, ki deluje od leta 2012, se osredotoča na raziskovanje manj znanega repertoarja srednje Evrope. Veliko pozornost posveča oživljanju renesančne in baročne glasbe Poljske. Pohvali se lahko z impresivno diskografijo, s številnimi nagrajenimi albumi.Kraljevi dvor v Varšavi in kraljeva katedrala v Krakovu sta (bili) za Poljsko stoletja neizmerno pomembni, saj se je v njiju odločala usoda naroda, se izoblikovala politična, nacionalna in kulturna identiteta države. Od 16. do 18. stoletja je bil na kraljevem gradu sedež skupnosti narodov Poljske in Litve.Starinske popevke je projekt pevke, harfistke in skladateljicev sodelovanju s Kresnicami iz Adlešičev. To so ljudska besedila, ki so se ohranila, medtem ko so melodije potonile v pozabo. Besedila prihajajo delno iz knjižne zbirke Bisernice iz belokranjskega narodnega zaklada IZvezdana se je odzvala klicu po obujanju teh čudovitih pesmi s svojevrstno poezijo, ki odseva starodavni čas in hkrati toliko pove o nas samih danes, ko smo nekako oropani identitete. Z Zvezdanino uglasbitvijo pesmi pridobijo sodobno zvočno podobo, sočasna spremljava Kresnic iz Adlešičev pa jim prida pristnost belokranjske zvočne krajine. Starinske popevke za Zvezdano niso zgolj etnološke: so tudi avtoričini čustveni in spominski prostori, v katerih se z nasnemavanjem in zvočnimi modulatorji svobodno poigrava z zvokom strun in glasu.