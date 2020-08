Namigi prireditev: Aïghetta, Oberton in Poslednja skušnjava

Ponedeljek, 10. avgusta



Kvartet Aïghetta



Godalni oktet Oberton

Godalni oktet Oberton Foto Arhiv Imago Sloveniae

Poslednja skušnjava

Poslednja skušnjava Foto Sunčan Stone

Aïghetta kvartet s sedežem v Monte Carlu že več kot tri desetletja navdušuje poslušalce po svetu s svojimi eklektičnimi koncertnimi programi, ki presegajo žanrske meje. Kvartet je debitiral leta 1982 z izvedbo Koncerta za štiri kitare Andaluzs Filharmoničnim orkestrom iz Monte Carla. Sledila je obsežna evropska turneja, na kateri si je Aïghetta utrdila sloves kot zasedba z inovativnim, očarljivim zvokom, z uravnoteženimi glasovi, ki zvenijo kot eden. Seznam koncertov in festivalov, na katerih je zasedba nastopila, je obsežen, vključuje pa dvorane, kot so La Fenice v Benetkah, Palau de la Musica Catalana v Barceloni, Salle Garnier v Monte Carlu.V Ljubljani se bo predstavila s programom, ki bo vključeval skladbe manj znanih avtorjev, kot je italijanski skladatelj zgodnjega 19. stoletja, priredbe odlomkov izSeviljskega brivca,Carmen in Opere za tri groše avantgardista. Program bodo dopolnjevale izvirne skladbe, ki jih člani Aïghette v zadnjih letih vse pogosteje ustvarjajo in so pod vplivi jazza, flamenka, tanga in klasične glasbe.Osmerici godalcev iz različnih držav (Avstrija, Latvija, Slovenija, Ukrajina, Italija, Rusija, Madžarska) je zasedba godalnega okteta – ena izmed najbolj neobičajnih v komorni glasbi – nenehen umetniški izziv in spodbuda za odkrivanje brezmejnih možnosti godalnih instrumentov ter repertoarne pestrosti, od (peščice) standardnih del, izvirno nastalih za godalni oktet, prek znanih priredb do redko izvajanih skladb in novitet oziroma krstnih izvedb. Zato je Oberton med drugim začel tudi projekt, imenovan Homeland Melodies, v sklopu katerega prireja, snema in izvaja ljudske in popularne napeve z vsega sveta.Tokrat so na programu delainPremiera tako imenovanega luftballetta. Prikazuje se v obliki humanoidno okuženega svetlobnega parka Katedrale, robota in dveh mladenk gledališča a cappella. »Ker so bile luči preglasne, nezemljani veličastno izginejo v črno svetlobo. Na prijazno prošnjo robota Attitude se zelena in oranžna vrečka utapljata med publiko. Predstava nežno pleše v tvoji glavi, ker nihče drug ne. Ker je vroče, dva glasova lepo objemata tvoj vrat. Snopi svetlobe te na-ključ-no dražijo po hrbtu glave, da bi te zapeljali.«Scenarij in režija:. Svetlobni kompozitor:. Strukturiranje, klarinet, petje in performans:. Strukturiranje, petje in ples:. Videoanimacija in robotizacija: