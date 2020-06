Namigi prireditev: Ajna Zlatar - Podobe glasbe

Zlatarjeva je diplomirala na Evropskem inštitutu za oblikovanje v Milanu in na Akademiji za likovne umetnosti Brera. Z oblikovalcem Anurjem Hadžiomerspahićem je leta 1998 v Sarajevu ustanovila Kreativni center Cardea, leta 2000 pa sprožila mednarodni projekt Made in Bosnia, ki je združil umetnike iz BiH in Italije.



Že vrsto let uspešno sodeluje z mednarodnim glasbenim festivalom Jazz Fest Sarajevo. Za svoje grafične rešitve festivalskih plakatov in naslovnic albumov za izvajalce, kot so Amira Medunjanin, Letu štuke, Edo Maajka, je osvojila več nagrad.



Zlatarjeva živi v Sarajevu, kjer dela kot svobodna umetnica. Je članica Združenja likovnih umetnikov uporabnih umetnosti Bosne in Hercegovine. Režirala je videospote za glasbene skupine Sikter, Letu štuke, Edo Maajka in Zoster. Kot umetniška direktorica je sodelovala pri kratkih filmih Moja prva smrtna izkušnja in Sever je znorel režiserke Aide Begić ter pri celovečercu Go West režiserja Ahmeda Imamovića. Razstava Podobe glasbe bo na ogled do 6. septembra.