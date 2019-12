Namigi prireditev: Alireza Ghorbani, Branko Potočan in Uroš Potočnik

Torek, 17. decembra



Alireza Ghorbani: Ljubezenske pesmi Irana

Branko Potočan: Po sledeh spomina

Uroš Potočnik: Ponovi (»Majhna razlika«)

Glas, ki je lahko mehek, umirjen in otožen, nato pa se dvigne na vzvišene improvizacijske odlomke s spretnimi prikazi tahrirja, vznemirljive tehnike jodliranja klasičnega perzijskega petja.je skrbnik tega izjemnega glasu, enega najbolj prepoznavnih klasičnih perzijskih pevcev nove generacije.Rojen leta 1973 v Teheranu se je naučil recitirati Koran že v zgodnjem otroštvu, nato je študiral katran (lutnjo) in obvladal številne glasbene lestvice Bližnjega vzhoda. Od začetka uspešne pevske poti v devetdesetih letih prejšnjega stoletja je posnel desetine albumov ter raziskoval in interpretiral tako klasično kot sodobno poezijo; mednarodno priznanje si je zagotovil z albumom perzijskih ljubezenskih pesmi ob spremljavi virtuoza na kamančehPredstava Po sledeh spomina je zasnovana kot popotovanje skozi prostor in čas, ki izhaja iz plesne govorice dveh soustanoviteljev skupine fizičnega gledališča Fourklor (Branka Potočana in), ki deluje od leta 1994 in vse od takrat razvija samosvojo plesno-gibalno pot. V petindvajsetih letih se je nabralo nešteto spominov in povezav, tako plesnih kot emocionalnih, ki jih v sedanjost, v leto 2019, vnaša gibalna govorica obeh plesalcev kot sočasni intimni in univerzalni niz slik, ki ga obenem (po)doživljata in na novo ustvarjata.Gre za zgoščen sprehod čez del njune skupne plesne zgodovine, ki ju je oblikovala kot plesalca in koreografa, ki tudi sicer pomembno sooblikujeta širši prostor sodobnih scenskih umetnosti. Po drugi strani pa skupna pot neizbežno vključuje tudi značajski svet vsakega posebej, ki predstavo začini v obliki njunih posebnosti, humorja, drznosti in neposrednosti.(1974, Slovenj Gradec) je leta 2006 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, smer slikarstvo, kjer je leta 2012 končal magistrski študij. Aktiven je na področju slikarstva, fotografije, znanstvene ilustracije, videa in glasbe.O tokratni razstavi pravi: »Ko sem listal reklamne letake, sem opazil da je organizacija med podobami zelo racionalna. Gre preprosto za racionalno zapolnjevanje prostora. Ena izmed možnih organizacij slikovnega polja, ki deluje racionalno je mreža. Zdela se mi je zelo primerna za organizacijo in predstavitev reklamnih letakov. Reklamni letak sem fotografiral in ga z računalniškim programom pomanjšal na nekaj pikslov. Nato sem pomanjšano podobo v programu povečal. Med pomanjšanjem podobe se izgubi veliko podatkov oziroma detajlov o sami podobi, zato se pri povečavi vzpostavi nova abstraktna podoba, ki je posledica pomanjkanja podatkov.