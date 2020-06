Namigi prireditev: Ana Kravanja & Samo Kutin, Filharmonija se vrača in Nina Čelhar: Osebna prebivališča

Torek, 2. junija

Cankarjevi torki: Ana Kravanja & Samo Kutin

Filharmonija se vrača

Filharmonija se vrača Foto Janez Kotar

Nina Čelhar: Osebna prebivališča, Slike 2013 – 2020

Nina Čelhar: View, 2017, akril na platnu, 50 x 70 cm

Klub CD v Cankarjevem domu bo znova oživel danes ob 20. uri, ko bosta nastopilain, ki sta že vrsto let stalnica na kreativni slovenski glasbeni sceni – tisti, ki prekipeva od novih izraznih možnosti v poljih namišljene folklore, alternativnega rocka, eksperimentalne glasbe in svobodne improvizacije. V zadnjem času ju občinstvo nemara najbolj pozna kot dve tretjini (tudi mednarodno) čislanega benda Širom, znanega po sanjsko zveneči in žanrsko neujemljivi godbi.Tokrat Ana in Samo ustvarjata v tandemu, pri katerem so v ospredju različni instrumenti, kot so hurdy-hurdy, brenkali tampura brač in čiftelija z akustičnimi resonatorji (Samo) ter viola, violina in glas (Ana).Tudi Slovenska filharmonija bo pod določenimi pogoji odprla vrata za obiskovalce. Vstop bo prost, a število mest je omejeno. Obiskovalce vljudno prosijo, da v Slovensko filharmonijo vstopajo z lastnimi zaščitnimi maskami, upoštevajo predpisano medsebojno razdaljo ter sledijo navodilom osebja.Danes bodo Godalci Orkestra Slovenske filharmonije s koncertnim mojstrom in snovalcem sporedaizvedli Serenado za godala v E-duru, op. 22 Antonina Dvořáka in Drugo suito za godala, jutri pa se bodo ob 19.30 predstavili Trobilci in tolkalci Orkestra Slovenske filharmonije.V Bežigrajski galeriji 1 v Ljubljani bodo danes odprli razstavo slik postojnčanke, ki jih je ustvarila v obdobju 2013-2020.Njena prepoznavna likovna govorica, ki jo srečujemo že vse od začetkov njenega ustvarjanja, so značilne namišljene krajine zunanjih in notranjih prostorov umirjenih barvitosti. Kakovostna bivališča govorijo o določenih razpoloženjih, ki jih skušajo spodbujati in vzdrževati pri svojih prebivalcih; vabijo nas k predočenemu obnašanju, ki ga v sebi utelešajo. Če nas neka stavba pritegne, je to zato, ker smo v njej, z materiali, oblikami in barvami, prepoznali vrednote, ki so nam blizu; ta zgradba predstavlja snovno vizijo naših osebnih idej. Razstava bo na ogled do 30. junija.