Namigi prireditev: Anima Musicae, Hatlak & Dolinšek ter Ne-festival

Sreda, 5. avgusta

Komorni orkester Anima Musicae je z najboljšimi študenti Glasbene akademije Franza Liszta v Budimpešti leta 2010 ustanovil violinist, tudi sam perspektiven študent. László G. Horváth je zanimanje za komorno glasbo kazal zgodaj in kot dijak osvojil več prvih nagrad. Zgodba orkestra Anima Musicae se je začela z razprodanim debitantskim koncertom. Nase je dodatno opozoril leta 2011 z zmago na 5. mednarodnem glasbenem festivalu Summa Cum Laude v dunajskem Musikvereinu in nato z zmagami na madžarskih tekmovanjih ter v Parizu leta 2014.Poleg odmevnih koncertov na najsijajnejših madžarskih koncertnih prizoriščih Anima Musicae z velikim uspehom gostuje na evropskih koncertnih prizoriščih in festivalih. Anima Musicae, ki v prevodu pomeni duša glasbe, zrcali neizmerno ljubezen, ki jo orkester čuti do glasbe.Mestni muzej bo v sklopu festivala Poletje v Stari Ljubljani gostil harmonikarjain čembalistko, ki sta za poslušalce pripravila pester program, od Bacha, Mozarta in Stravinskega do Hatlakove avtorske skladbe Harmagong. Marko Hatlak, ki ga je nemški časopis Berliner Morgenpost opisal kot ljubljenca občinstva, se na tujih in domačih koncertnih odrih pojavlja od leta 2000. Od takrat nastopa kot solist, v komornih zasedbah, s simfoničnimi orkestri in z različnimi glasbenimi skupinami, z repertoarjem, ki sega od baroka in »klasike« do tanga in etno glasbe.Eva Dolinšek je študirala čembalo na Akademiji za glasbo v Ljubljani na oddelku za staro glasbo pri prof.. Zaradi izjemnih umetniških dosežkov in izkazane odličnosti magistrskega izpita je leta 2015 prejela diplomo summa cum laude. Leta 2016 je izdala svojo prvo zgoščenko z naslovom Barok.Kulturno-umetniško društvo Transformator letos že osmo leto zapored prireja mednarodni Ne-festival gledališča zatiranih. Ne-festival je kreativno in izobraževalno srečanje ustvarjalcev, ki delujejo po metodah gledališča zatiranih v Sloveniji in tujini, pa tudi drugih ljubiteljev družbenoangažiranega gledališča.Ne-festival se bo letos zgodil med 5. in 9. avgustom v vasici Gornji Grad v Zgornji Savinjski dolini. Na spregledane, preslišane ali premalo osvetljene problematike bodo na Ne-festivalu opozarjali prek delavnic, predstav in spremljevalnega programa. Že dlje časa aktivno sodelujejo s Centrom starejših Gornji Grad. Pred Centrom starejših bo zapel ženski pevski zbor Kombinat, ob večerih pa bodo v Gornjem Gradu na sporedu številne predstave.