Namigi prireditev: Animateka, Matija Dedić in Trio con Brio

Ponedeljek, 2. decembra

Animateka 2019



Big Band RTV Slovenija in Matija Dedić

Matija Dedić Foto Arhiv Cd

Trio con Brio Copenhagen

Delo Trio con Brio København

Foto Cd

Mednarodni festival animiranega filma Animateka se bo letos odvil že šestnajstič in v sedmih dneh programa od jutra do večera ponudil izbor najboljših sodobnih animiranih filmov z vsega sveta ter kopico spremljevalnih dogodkov. V programu Baltik na obisku bo na ogled retrospektiva treh držav, katerih kratki in celovečerni animirani filmi so zaradi značilnega sloga zlahka prepoznavni: Litve, Latvije in Estonije. Celovečercev je sicer na festivalu kar 12, poleg baltskih Kamenje v mojih žepih, Jakob, Mimi in govoeči psi ter Away bodo na ogled tudi Funan, Slavna medvedja zasedba Sicilije, Buñuel v labirintu želv, Maronino fantastično popotovanje in Lastovke iz Kabula.Velik del programa je posvečen družinam in otrokom, izključno odraslo publiko pa v kino vabita dva tekmovalna programa, Jagodni izbori najboljših svetovnih animacij, številne posebne predstavitve ter seveda petkov nočni program temačnih kratkih Samo za odrasle.Big Band RTV Slovenija bo gostil največjega mednarodno priznanega hrvaškega jazzovskega pianističnega virtuoza Matijo Dedića, sina glasbenih legend Gabi Novak in Arsena Dedića ter dobitnika več kot petindvajsetih nagrad porin.Dedić bo predstavil svoje avtorske skladbe, ki jih bo za big band priredil dirigent Tadej Tomšič. Večer bo popestril zrel jazzovski glas Jadranke Juras, s katero je nacionalni jazzovski orkester odmevno sodeloval leta 2016.Trio con Brio Copenhagen, eden najboljših svetovnih klavirskih triov, je praznoval svojo dvajseto obletnico. Sestav, ki združuje v Koreji rojeni sestri, violončelistko Soo-Kyung Hong in violinistko Soo-Jin Hong, ter danskega pianista Jensa Elvekjaerja, si je s svojim svežim in sodobnim pristopom k tradicionalnemu repertoarju hitro pridobili svetovni sloves. Osvojil je skoraj vsa velika tekmovanja za klavirski trio ter nastopil na prestižnih koncertnih odrih, kot so Carnegie Hall, Lincoln Center, Wigmore Hall, Berlin Pierre Boulez-Saal in Concertgebouw.Trio igra tudi osrednjo vlogo na živahni sodobni skandinavski glasbeni sceni, saj naroča in izvaja skladbe pomembnih sodobnih skladateljev. V sredo bo Trio con Brio Copenhagen nastopil še v Slovenski filharmoniji v Ljubljani.