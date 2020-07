Namigi prireditev: Ansambel Goffriller, Ratko Zjaca, Stičišče srečanj

Petek, 31. julija



Ansambel Goffriller

Ratko Zjaca’s New Organ Group

Ratko Zjaca’s New Organ Group Foto Arhiv Ratko Zjaca

Stičišče srečanj

Stičišče srečanj Foto Drago Videmšek

Ansambel je ustanovil pianist, ki je k sodelovanju povabil koncertante, zaposlene kot docente na Glasbenem inštitutu Vincenzo Bellini v Kataniji (Sicilija). Ansambel spleta umetnost pristne godalne liričnosti in klavirskega barvnega spektra v idealno partnerstvo, ki v polnosti izraža vse najfinejše zvočne posebnosti takšne komorne zasedbe. Odličnost ansamblu zagotavljajo izkušeni glasbeniki, nagrajenci domačih in mednarodnih tekmovanj, ki prihajajo iz najuglednejših italijanskih akademij, kot sta Chigiana v Sieni in Akademija v Cremoni, in so aktivni v najpomembnejših simfoničnih ter komornih ansamblih Italije.Prožnost komorne zasedbe omogoča poustvarjanje raznolikega repertoarja od baroka do glasbe 20. stoletja, tokrat pa bodo na sporeduin. Zasedba: Epifanio Comis (klavir),(violina),(violina),(viola) in(violončelo).Stari znanec ciklusa Jazz oder, prekaljeni jazzovski kitarist, ki ga je Hrvaško društvo skladateljev leta 2019 nagradilo za izjemne avtorsko-umetniške dosežke na področju jazza, se vrača na festival Poletje v Stari Ljubljani v družbi posebno imenitnih kolegov.V njegovih avtorskih skladbah, ki so pred kratkim izšle na albumu Life on Earth, se mu bodo pridružili legendarni bobnar, eden najboljših evropskih saksofonistovin briljantni organist in pianist. Energija in glasbeniška strast te zasedbe nam obetata neponovljivo izkušnjo ritmičnih zamislih in zvočnih tekstur.Plesna predstava Stičišče srečanj preizprašuje plesni gib neprofesionalnih plesalcev in plesalk. Na odru svojo plesno govorico predstavijo tri gospe iz Slovenije ter en gospod in dve gospe s Tenerifov. Vsi nastopajoči so starejši od 65 let. Vsako njihovo telo pripoveduje svojo zgodbo, svoj gib, ki nosi spomine prehojene poti.Predstava bo hkrati potekala na dveh lokacijah, in sicer v dvorani Plesnega Teatra Ljubljana in dvorani La Granja v mestu Santa Cruz na Tenerifih. Nastopajoče jeizbrala na desetdnevni delavnici oktobra lani v Ljubljani. Izbrane ustvarjalke in ustvarjalec prihajajo iz zelo različnih okolij in nimajo profesionalne plesne izobrazbe.