Namigi prireditev: Ansambel Gustava Mahlerja, Divje jezero, Sokolović

Torek, 21. julija



Ansambel Gustava Mahlerja

Divje jezero, posebna gostja Vesna Zornik

Divje jezero FOTO: Arhiv CD



Zijah Sokolović: Lijevo, desno, glumac

Zijah A.Sokolovič FOTO: Tadej Regent/Delo

Koncert za violino št. 2je skladateljnapisal na pobudo violinistke, in to kot transkripcijo Koncerta za klavir št. 2, op. 19. Znano je, da je Beethoven naredil obraten korak; priljubljeni in umetelno zasnovani Koncert za violino in orkester v D-duru, op. 61, je na pobudotranskribiral v ne prav slavni Koncert za klavir v D-duru, op. 61a. Franz Hummel je sprejel izziv transkripcije iz dveh razlogov; prvi je ta, da ga je za to prosila nadarjena violinistka Elena Denisova, ki lahko zagotovi odlično izvedbo, in drugi, ker globoka in mojstrsko zasnovana Beethovnova glasba dopušča takšne ustvarjalne posege.Ansambel Gustava Mahlerja sta leta 1996 ustanovila violinistka Elena Denisova in pianist. Sestavlja ga krog posebej izbranih solistov, ki zmorejo s svojimi brezhibnimi izvedbami ustvariti edinstvena glasbena doživetja, pa naj igrajo redko slišane ali najbolj znane skladbe iz repertoarja za komorne orkestre.Divje jezero je idrijska zasedba, ki že več kot deset let navdušuje s svojim glasbenim avanturizmom. Ko je še kot dete izplavala iz Divjega jezera (2009), se je podala v Mestni vrvež (2015), po Pobegu iz blodnjaka (2017) pa je naposled stopila Korak iz okvirjev. Album, ki ga je izdala založba Celinka, je njen tretji studijski v zadnjih petih letih, z njim je zasedba zrasla v sekstet, integrirala v svoje vrste vokalista ter z novim albumom zgolj potrdila svojo nezlomljivo vero v lastno glasbeno vizionarstvo, temelječe na krepostnem navdihovanju nad svetovnimi pridobitvami progresivnega rocka in artrockovske fuzije. Na koncertu se jim bo kot posebna gostja pridružila, ki jo poznamo predvsem kot pevko skupine Katalena.Začenjajo se Novomeški poletni večeri in na otvoritvenem večeru bo nastopil bosansko-hercegovski igralec, režiser in pisecs svojo monokomedijo.»Iluzijo zamenjam z realnostjo in realnost z iluzijo, tako da nenehno potujem,« pravi Zijah Sokolović. Tudi tokrat bo pregovorni mojster kabareja in gledališke preobleke kot vedno duhovito in šarmantno segel v srž gledališke biti. Predstava bo v jeziku Zijah Sokolović, ki je razumljiv vsem, dodajajo organizatorji.