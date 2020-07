Namigi prireditev: Art Stays, Odsevi Tartinija in Kino Otok

Četrtek, 16. julija

Art Stays

Odsevi Tartinija

Bernardo Brizani Foto Slovenska Filharmonija

16. Kino Otok

16. Kino Otok Foto Arhiv Kino Otok

Med 16. in 19. julijem se bodo tako številni dogodki otvoritvenega vikenda 18. festivala sodobne umetnosti Art Stays. Največji slovenski multidisciplinarni dogodek sodobne umetnosti že od leta 2003 prinaša na Ptuj in v okolico produkcijo domačih ter tujih umetnikov, od najperspektivnejših mladih umetnikov do velikih imen sodobne umetnosti. Do danes je gostil več kot 900 ustvarjalcev, med njimi svetovno znana imena.Odprtje festivala bo v Dominikanskem samostanu z dolgo pričakovanim avdioperformansom Klopotec Orkestra belgijskega umetnika. Temu bo sledilo odprtje razstave treh mednarodnih umetnikov () na Ptujskem gradu in odprtje velike prostorske postavitve ter glasbenega eksperimenta Dream Machine (Sanjski stroj) svetovno znanega švicarskega umetnika Robina Meierja v Salonu umetnosti. Za konec bomo na osrednjem prizorišču na Slovenskem trgu prisluhnili koncertu in predstavitvi novega albuma Povezava in življenje na daljavo domače glasbenice, ki deluje pod psevdonimom Muzikačaka. Razstave bodo na ogled vse do 19. septembra. Na fotografiji, Concerto per natura morta (Koncert za mrtvo naravo).S Komornim godalnim orkestrom Slovenske filharmonije bo nastopil violončelist, ki je znana glasbena osebnost Ljubljana Festivala. Letos zaznamujemo 250-letnico smrti slavnega violinista, violinskega pedagoga, skladatelja in glasbenega teoretika, rojenega v Piranu.Koncert Odsevi Tartinija bo v okviru evropskega čezmejnega projekta tARTini, ki z namenom spodbujanja kulturnega turizma in promocije kulturne dediščine povezuje institucije od Pirana, Ljubljane in Trsta do Padove. Na spored so tako umeščene kar tri njegove Sinfonie, prisluhnili pa bomo tudi virtuoznemubiseru, prvemu Koncertu za violončelo, ki je znan po izredni interpretativni zahtevnosti violončelističnega parta ter delu slovenskega skladateljaPotovanje 16. mednarodnega filmskega festivala Kino Otok – Isola Cinema se začenja s projekcijo otoškega ljubljenca, filma Playing Men, v Hiši kulture v Sv. Antonu pri Kopru. V tednih, ki sledijo, se bo pestro festivalsko dogajanje razširilo v številne kraje po Sloveniji, tudi na tradicionalne lokacije v Izoli in Ljubljani.Filmi bodo julija in avgusta na ogled na otoških satelitih, v Izoli pa se bo program zgostil od 26. do 30. avgusta 2020. Program, ki so ga v zadnjih mesecih zaradi novih okoliščin premislili in prilagodili, je iz Kino Otoka naredil Kino Otočje, saj bo poleg Izole obiskal tudi druga mesta, delno pa bo dosegljiv tudi po spletu. Na fotografiji prizor iz filma Playing Men.