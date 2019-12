Namigi prireditev: Balkanski špijon, Zadnjih pet let in božični koncert

Sreda, 18. decembra



Balkanski špijon





Zadnjih pet let

Zadnjih pet let



Božični koncert Zbora Opere SNG Maribor

Zbor Opere SNG Maribor Foto Arhiv Zbora

Najnovejša različica Balkanskega špijona enega največjih mojstrov komedije s prostora nekdanje Jugoslavijenadaljuje svojo izredno uspešno gledališko pot. Že davnega leta 1983 je bila velikanska uspešnica v režijiinv naslovni vlogi Ilije Čorovića. Komaj leto dni pozneje je besedilo dočakalo filmsko upodobitev, v katerem je prav tako briljiral Stojković.Tokrat bo v Ljubljani gostovalo Narodno gledališče iz Beograda. Ne glede na to, kje gostuje, v Sarajevu, na Dubrovniških poletnih igrah, Reki ali v Zagrebu, je Balkanski špijon vedno odlično sprejet in razprodan. To potrjuje na eni strani neizčrpen genij Kovačevićevega pisanja, na drugi njegova umetniška univerzalnost, hkrati pa tudi odlična aktualna uprizoritev, ki jo podpisuje režiserka. V njej pa nastopa posrečena igralska kombinacija, v kateri kraljujetav naslovni vlogi inkot njegova žena. Svežino in dinamiko pa v polnokrvno predstavo vnašajo še glasbeniki v živo in karizmatična kabaretna pevka.The Last Five Years – Zadnjih pet let je ljubezenska zgodba z neobičajno pripovedjo, ki sledi nasprotnemu časovnemu zaporedju: zgodba obetavnega pisatelja Jamieja sledi naravni kronologiji, pripovedni lok ženskega lika, mlade igralke in pevke Cathy, ki je prišla iz predmestja v New York, da bi lahko doživela slavo, pa poteka v nasprotni smeri. Srečanje, poroka in ločitev so tri etape, ki jih je pred pisanjem libreta in glasbe doživel tudi avtor,Muzikal bo zazvenel v slovenskem prevodu Janeza Usenika, režijo predstave podpisuje Goričanka. V vlogah protagonistov bosta igrala in pela tržaška igralcain, člana ansamblov sodelujočih gledališč (SSG Trst in SNG Nova Gorica), glasbena vodja predstave pa je vsestranska tržaška glasbenica, ki je koordinirala tudi instrumentalno skupino Glasbene matice.Zboru Opere SNG Maribor z zborovodkinjose bo pri izvedbi venčka božičnih skladb in napevov pridružila Klapa Friško, na klavirju pa bo zaigrala. Večer bo povezovalaPopotovanje po zakladnici božičnih melodij z najrazličnejših kotičkov sveta se bo začelo s himničnim napevom, ki ga je leta 1534 ustvaril vodja protestantskega gibanja Martin Luther. Besedilo Vom Himmel hoch, da komm ich her (v nekoliko prepesnjenem prevodu Z nebeških višav sem prišel) je v resnici Luthrova duhovna predelava (kontrafaktura) pesmi potujočih godcev Ich kumm aus fremden Landen her, na katero je pozneje podstavil še melodijo. Koncert se bo končal z obvezno Sveto nočjo.