Namigi prireditev: Bili smo ... bomo, Ostani tako dolgo, kot želiš in Wow Wow I ready made

Mala dvorana Španskih borcev tokrat gosti mlada in nadobudna ustvarjalca,in, v njuni najnovejši plesni predstavi. Skozi gib in zvok odgovarjata na vprašanja o absolutnosti stvarstva in ponovni senzibilizaciji meje jaza. Iščeta njune samopodobe v razmerju do sveta onkraj praga zavesti, zlite z vsakdanjim okoljem in vedenjskimi situacijami.Katja Kolarič se je po končani osnovni šoli vpisala na Konservatorij za glasbo in balet v Mariboru, svoj študij pa nadaljuje na Akademiji za ples v Ljubljani. Andrej Supančič je oblikovalec zvoka, glasbenik in glasbeni producent. Zvočno je opremljal televizijsko in filmsko produkcijo ter ustvarjal glasbo v podporo umetniškim inštalacijam.Neprepoznavna gmota plastike, ki ždi v prostoru, je svojevrstno sodobno informelsko doživetje. Forma, ki ni ničemur podobna in komunicira le s svojo prisotnostjo. Potem se vključijo električni motorji, nekakšne črpalke, ki napihujejo plastiko, da spreminja obliko in postaja nekaj drugega, kakor se je kazala na začetku. Šele prisotnost človeka v prostoru, ki je sicer pust in prazen, povzroči, da gmota plastike postane nekaj več.Človek pride v prostor in povzroči spremembo oblike, novo obliko prepozna kot nekaj drugačnega, kot drugo obliko, kot obliko, ki je zdaj nečemu podobna. Zgodba postaja podobna zgodbi stvarjenja človeka. Plastika se zazdi glina modernega, industrializiranega sveta, ki svoje temelje zaliva s surovo nafto; nič nenavadnega se ne zdi, ko dih življenja vdihnejo električni motorji. Razstavabo na ogled do 22. marca.je vsestranski vizualni umetnik, pionir konceptualne umetnosti, filmski ustvarjalec in avtor animiranih filmov.Na tokratni razstavi bo Trbuljak razstavil najnovejši cikel svojih fotografij iz serije Skice za skulpturo, vrsto tihožitji s prezentiranimi predmeti kot atributi svojih dveh poklicev. V tihožitjih prepoznamo predmete, kot so merilci svetlobe, kamere, različna strokovna literatura ipd. V fotografijah ti »banalni« predmeti dobijo neki nov pomen. Razstava bo na ogled do 28. februarja.