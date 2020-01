Namigi prireditev: Bobri, Jata C in 2001: Odiseja v vesolju

Sobota, 18. januarja

12. festival Bobri

Jata C: Bibaret JC210120

Jata C: Bibaret JC210120 Foto Vesna Bukovec

2001: Odiseja v vesolju

2001: Odiseja v vesolju Foto Arhiv Cd

V Ljubljano že tradicionalno kmalu po novem letu pridejo Bobri, Ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje, ki s svojim programom razveseli predvsem otroke in mladino. Med številnimi raznolikimi dogodki lahko prav vsakdo najde nekaj zase. Program festivala se bo tokrat vil okoli vprašanja povezanosti med umetnostjo ter tehnologijo in znanostjo. Kako lahko vplivajo druga na drugo? Kakšne spremembe so zaradi razvoja tehnologije in znanosti nastale v umetnosti (razvoj filma, gledališča, plesa, glasbe, likovne umetnosti, tiska knjig ...)? Razkrival bo, kako so lahko znanstvena odkritja predstavljena v umetniških delih. Program bodo sestavljali gledališke, filmske, glasbene in plesne predstave, vodeni ogledi razstav, delavnice in druge dejavnosti, ki jih za otroke in mlade pripravljajo številne vladne in nevladne ustanove ter posamezniki, ki delujejo v Ljubljani in širše. Obiskovalci se jih bodo lahko udeležili tako v Ljubljani kakor v Domžalah in Sežani.Festival bodo danes odprli v Slovenskem mladinskem gledališču, in sicer z družinskim mijauziklom Obuti maček v režijiob 17. uri, v nedeljo pa bo v Stari elektrarni ob 10. uri plesna predstavaSinovi.Odprtje razstave osemkanalne zvočne instalacije, ki bo v Stekleniku rastlinjaka Tivoli do 13. marca. Jata C želi v delu Bibaret JC210120 preseči družbeno in ekonomsko percepcijo insektov. Razstavljeno delo bodo ustvarili umetniki, povezani skozi skupinsko improvizacijo: beepblip, OR poiesis,inDelo bo zasnovano na bioakustičnih zvokih, ki so jih prispevali sami umetniki ter Slovenski arhiv živalskih zvokov, ki domuje v Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani, zanj dr. Tomi Trilar. Pred zvočnim dogodkom v živo bo ob 19. uri potekalo predavanje Manje Ristić.V okviru tematskega festivala Slovenija 2050 bodo tokrat predvajali enega najlegendarnejših filmov vseh časov, 2001: Odiseja v vesolju, o katerem, vodja filmskega programa Cankarjevega doma, pravi, da ga je treba gledati na velikem platnu, ker je prelomen, mitski znanstvenofantastični film, ki še petdeset let po nastanku navdihuje ustvarjalce in je konec šestdesetih let pravilno napovedal številne tehnične inovacije, ki so se pozneje uresničile.Prav tako je vizualno osupljiv tudi brez pretiranih posebnih efektov, kakršne poznamo danes. Gre tudi za edinstveno zvočno in glasbeno izkušnjo in morda se boste prvič zavedeli, kako grozljiva je (v kinu) tišina. Vsebuje pa tudi najbolj znamenit montažni rez v zgodovini filma, ki gledalca iz prazgodovine prestavi v daljno prihodnost.