Namigi prireditev: Bojan Bensa, Nova generacija grafikov ter Ljubezen in glasba

Četrtek, 13. februarja

Bojan Bensa: Pomembne zgodbe močno žarijo

Nova generacija grafikov

Natalija Juhart: Markovi vzdihljaji, jedkanica in barvna akvatinta, 2017 FOTO: Arhiv ZDSLU

Modri 5: Ljubezen in glasba

Sergej Krilov FOTO: Mary Slepkova

Odprtje slikarske razstave, o kateri je kustos razstavezapisal, da Bojan Bensa predstavlja izbor slikarskih del vse od leta 1983 pa do svojih zadnjih slik, ki so nastale v obdobju, ko se je umetnik pripravljal na svojo najobsežnejšo razstavo v Ljubljani. »Razstava že s poetičnim naslovom opredeli najbolj izrazito polje umetnikovega ustvarjanja, kot so močne, živahne, celo divje barve. Skozi domišljeno, a občasno tudi impulzivno nebrzdano barvno silovitost pred nami nastaja svet podob, svet, prežet s figuraliko tako ljudi kot živali, in predvsem likovni svet, ki niha med konkretnostjo oziroma naslonom na določene vsebine ter med meditativnostjo z rahlo navezavo na magičnost ali celo na nadrealnost upodobljenega …«Razstavo, ki bo na ogled do 19. aprila, bo odprla predsednica Društva likovnih umetnikov LjubljanaNa razstavi se bo predstavilo pet mladih, a priznanih avtorjev, ki so svoje delo na področju likovno vizualnega ustvarjanja posvetili umetniški grafiki. Razstavljali bodo:in, ki bo na odprtju umetnike tudi predstavil, je med drugim zapisal: »Raznorodna dela, ki jih je izmed prijav avtorjev izbrala umetnostna komisija, Umetniški svet Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, omogočajo predvsem fragmentaren vpogled v njihovo individualno poetiko.« Razstava bo na ogled do 10. marca.Modri abonma se nadaljuje s ciklom sedmih orkestralnih pesnitev Gazele. Tako se ob 120. obletnici skladateljevega rojstva začenja zaznamovanje spomina na eno ključnih slovenskih glasbenih osebnosti. Spored sestavlja še glasba ruskih sodobnikov; zvočno razgiban Koncert za violino in orkester št. 2bo odprl violinski solo ruskega virtuoza, Petruška nosi podpis. Delo je ustvaril na pobudo znamenitega impresarijaza ansambel Ruski baleti (Ballets Russes).Dirigentsko palico bo vihtel cenjeni ruski maestro, dolgoletni šef dirigent Uralskega filharmoničnega orkestra.