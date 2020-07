Namigi prireditev: Boris Beja, Bratko Bibič in Letni kino Minoriti

Petek, 24. julija

Boris Beja: 45. ura

Bratko Bibič & Dedley Woodleybears

Bratko Bibič & Dedley Woodleybears Foto Arhiv Imago Sloveniae

Bog obstaja, ime ji je Petrunija

Bog obstaja, ime ji je Petrunija Foto Imdb

podobno kot pri številnih drugih svojih projektih tudi pri najnovejši večmedijski instalaciji 45. ura, ki je premierno na ogled v UGM Studiu, izhaja iz osebne izkušnje in soočanja z lastnim vsakdanom, ki jih nato prevede v širša soočanja z družbenimi, kulturnimi ali političnimi fenomeni. Izhodišče tokratnega projekta je bilo avtorjevo rekreativno obiskovanje baletnih ur za začetnike. S primarnimi vajami ob drogu v vadnici z ogledali je dve leti spoznaval osnove baletnega jezika in korake za premagovanje meja telesnih zmogljivosti ob budnem očesu lastnega nadzora in samokritike. Eno izmed glavnih baletnih vaj rond de jambe par terre, s katero plesalec po tleh orisuje navidezni polkrog z nogo do skrajnih zmogljivosti giba, je avtor uporabil za izhodišče osnovnega strukturnega elementa svoje instalacije – ronda.Gre za serijo identičnih, ročno izdelanih peterokotnikov, položenih v raster oziroma geometrijski vzorec na tla simulirane vadnice. Peterokotnik se kot vzorec razgrinja po teritoriju galerije in postane parkur za participatorno vključitev gledalca kot naključnega akterja stihijske koreografije. Kustosinja razstave, ki bo na ogled do 11. oktobra, je. Na fotografiji Boris Beja: Rond de jabre par terre, 2020.Skladatelj in harmonikarje pred nekaj leti v posebno epizodo svojega glasbenega udejstvovanja povabil dva glasbenika in glasbenico mlade generacije, živeče in delujoče v Avstriji,in. Bibič s harmonikarjem in skladateljem Paulom Schuberthom tudi redno (so)deluje v petnajstčlanskem harmonikarskem orkestru Die Wiener Ziehharmoniker od njegove ustanovitve leta 2009 dalje.Z Dedley Woodleybears je na prvem gostovanju v Sloveniji avgusta 2015 koncertiral v Ljubljani, Izoli, Laborju in Novem mestu, leta 2016 pa dvakrat na Dunaju. Tokrat bodo nastopili v okviru festivala Poletje v stari Ljubljani.Društvo za razvoj filmske kulture, Projektor, d. o. o., in Lutkovno gledališče Maribor od leta 2017 v juliju in avgustu organizirajo Letni kino Minoriti. Prikazani so filmski vrhunci preteklega leta in predfilmi, ki predstavljajo okoliške filmske festivale.Prva predstava letošnjega Letnega kina Minoriti bo predpremiera filma makedonske režiserke, ki je nastal tudi s pomočjo slovenskih koprodukcijskih sredstev. Gre za ganljivo in opogumljajočo zgodbo o mladem dekletu Petruniji, ki se zoperstavi patriarhalnim cerkvenim običajem in družbi, ki jo izključuje zgolj zato, ker je ženska. Odlikuje ga izjemno napisana glavna vloga, ki jo je odigrala neustrašna protagonistka. Njen lik nima druge izbire, kot da se podredi vnaprej predpisani vlogi v družbi ali se upre.