Namigi prireditev: Bosi. Obuti. Sezuti, Tarzan in WCKD Nation

Petek, 6. decembra

Bosi. Obuti. Sezuti.

Tarzan

Tarzan Foto Peter Uhan

WCKD Nation



WCKD Nation Foto Marko Vidmar

Razstava Bosi. Obuti. Sezuti. govori o sobivanju nog in obuval, njihovih spremenljivih oblikah in pomenih v prostoru in času ter njihovih vlogah v organizaciji individualnih mikrosvetov. Skozi zgodovino so obuvala pridobila zelo širok nabor oblik, vsaka med njimi je po svoje odsev okolja in razmerij med ljudmi v tem okolju. Razmerje med ljudmi in obuvali je zato raznovrstno in večplastno, saj je pravzaprav podaljšek odnosov med ljudmi. Prav vsakdo med nami je del širše univerzalne zgodbe o sobivanju nog in obuval; pa čeprav gre »le« za osebno izbiro in izkušnjo lastnih nog v lastnih čevljih.Zbirka obuval SEM obsega več desetin cokel, čevljev, sandalov, škornjev in drugih obuval. Večinoma izvirajo s slovenskega ozemlja, v manjši meri gre za redkosti zunajevropskih dežel. Po starosti jih umeščamo v obdobje od začetka 19. stoletja do danes.Za vse, ki so zamudili komedijo o človeških in živalskih nraveh Tarzan, prihaja nova priložnost za ogled te krstne uprizoritve besedila Roka Vilčnika rokgreja, ki jo je režirala Eva Nina Lampič. V kritiško pohvaljeni uprizoritvi igrajo Marko Mandić kot Tarzan, Maša Derganc kot Jane in Uroš Fürst kot hijena Mike.Komedija Tarzan s podnaslovom Eksotična drama je bila na letošnjem 45. Tednu slovenske drame nominirana za Grumovo nagrado in je najnovejša v vrsti številnih dramskih in radijskih iger uveljavljenega avtorja, ki se podpisuje s psevdonimom rokgre. V uprizoritvi so uporabljene pesmi iz zbirke Roka Vilčnika Zdravilo za Ano. Glasbeni producent je Blaž Celarec, glasbeniki pa Boštjan Narat (kitara, ukulele, melodika), Blaž Celarec (bobni) in Igor Matković (trobenta). Na fotografiji prizor iz predstave.Glasba skupine WCKD Nation združuje svet jazza in popa in ju prepleta v sodoben neo-soul. Umirjeni vokal ostaja zvest vzorcem sodobnega R&B, podpre ga inštrumentalna podlaga, ki navdiha ne najde le v jazzu in popu, ampak tudi v hiphopu in funku. Marca 2019 se je skupina WCKD Nation odpravila na prvo mednarodno turnejo na Baltik. Tam je nastopila na osmih koncertih v Litvi, Latviji in Estoniji. Del turneje je bil tudi nastop na mednarodno priznanem showcase festivalu Tallinn Music Week, kjer so bili napovedani kot ena od petih najbolj obetavnih skupin festivala. Skupina je pritegnila pozornost na radijskih postajah v vseh treh baltskih državah in tudi v Sloveniji.Zasedba: Peter Smrdel (bas kitara), Maša But (vokal), Filip Vadnu (kitara), Anže Vrabec (klaviature), Žiga Smrdel (bobni), Grega Skaza (altovski saksofon), Sandi Štor (trobenta) in Matic Mikola (tenorski saksofon).