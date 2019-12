Namigi prireditev: Božič v Ljubljani in Pankrti

Sobota, 21. decembra

Božič v Ljubljani 2019

Pankrti

Delo Pankrti Foto arhiv skupine

Simfonični orkester Cantabile prireja koncertni večer z naslovom, ki je tradicionalni glasbeni dogodek v prestolnici. Tudi letos bodo ustvarjalci in nastopajoči obiskovalce z glasbo popeljali v praznični večer, ki ga bo uvedla krstna izvedba uverture na tradicionalno ljudsko božično pesem. Avtor letošnje praznične uverture bo skladatelj. Pevsko bosta božični koncert oplemenitila izjemna pevska solista, sopranistkain baritonistKo je Čajkovski pisal uverturo Romeo in Julija, je bil z mislimi seveda pri ljubezni. Z vso širino slovanske duše je ustvaril eno svojih najlepših simfoničnih del, ki bo obogatilo tudi letošnji praznični koncert. Dirigent, pevski in inštrumentalni solisti, člani orkestra in združenega pevskega zbora vabijo na praznično glasbeno slavje.Orto Bar kot eden redkih klubov v Sloveniji nepretrgoma deluje že 25 let. Ta svoj visoki jubilej bo praznoval v soboto z legendarnimi Pankrti, ki bodo nastopili v originalni zasedbi! Pankrti so prvi koncert odigrali oktobra 1977 v telovadnici Gimnazije Moste. To je bil tudi prvi punk rock koncert v Sloveniji in takratni Jugoslaviji.in, ki sta skupino le nekaj tednov pred tem postavila na noge, si tega seveda nista mogla predstavljati. Kmalu po koncertu v Ljubljani sta sledila enako intenzivna nastopa v Zagrebu in Beogradu in tako punk ponesla tudi tja.Skupino so od prve male plošče naprej sestavljali Peter Lovšin (vokal, teksti),(bobni),(kitara),(bas). Kitarista so zamenjali trikrat in tako je poprišel na vrstoin za njim še, ki s skupino igra še danes.