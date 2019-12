Namigi prireditev: Božični koncert Filharmonikov, Mahlzeit in Fulvio Grisoni

Četrtek, 19. decembra





Božični koncert Slovenske filharmonije

Mahlzeit

Mahlzeit Foto Toni Soprano Meneglejte



Fulvio Grisoni: Skozi lepoto, onstran lepote, na koncu - lepota

Fulvio Grisoni: Afrodite Foto Fulvio Grisoni

Tradicionalni glasbeni božič v Slovenski filharmoniji tokrat oblikujeta Zbor in Orkester Slovenske filharmonije. Pod taktirko uglednega nemškega dirigenta Philippa von Steinaeckerja se bodo prepletle številne poznane mojstrovine velikih ustvarjalcev od baroka do danes. Med drugim bodo zadoneli praznični uvodni toni znamenitega Božičnega oratorija Johanna Sebastiana Bacha in slovita Aleluja iz oratorija Mesija Georga Friedricha Händla; iz zakladnice oratorijev bo slišati še odlomke, ki jih podpisujejo baročni mojster Marc-Antoine Charpentier, romantik Hector Berlioz in cenjeni sodobni slovenski ustvarjalec Damijan Močnik.V pestrem sporedu bodo med sakralnimi deli še Magnificat Domenica Cimarose in Dixit Dominus Wolfganga Amadeusa Mozarta ter kompozicija Gabriela Fauréja. Operna ustvarjalnost bo zastopana z znanim Plesom blaženih duš iz Orfeja in Evridike Christopha Willibalda Glucka in s točko iz prve televizijske opere in obenem z najbolj pogosto izvajano opero Gian Carla Menottija Amahl in nočni obiskovalci.Premiera glasbeno-performativnega dogodka, novega poglavja nemškega cikla, v katerega je kolektiv Beton Ltd. zagrizel že s predstavama Ich kann nicht anders (2016) in Große Erwartungen (2018). V Mahlzeitu, posvečenem času obedovanja, krmljenja, prigrizovanja in druženja, bo v ospredje stopila glasba. Tista, ki sta jo Jure Vlahovič in Janez Weiss v tandemu Dead Tongues za kolektiv Beton Ltd. ustvarjala zadnjih deset let, ter ta, ki preoblečena in na videz neprepoznavna ob sodelovanju Maksima Špelka in Marka Brdnika postaja odskočna deska za nadaljevanje.Koncept in izvedba: Katarina Stegnar, Branko Jordan, Primož Bezjak, Jure Vlahovič, Janez Weiss, Marko Brdnik, Maksim Špelko, Toni Soprano Meneglejte, 004 in Maja Vižin. Produkcija: Bunker, Ljubljana.Priznani fotograf Fulvio Grisoni se na tokratni razstavi predstavlja z izborom fotografij, ki so, kot pravi sam, »okleščene vsega trendovskega in odvečnega, da bi spet našel klasično lepoto, na katere obstoj smo med kričanjem, kazanjem in drsanjem po ekranih pozabili«. Svoje bogato tehnično znanje in veščine je pripeljal do estetske in tehnične dovršenosti, kar se kaže tako v njegovih modnih podobah in na fotografijah pokrajine kot tudi v podobah ženskega telesa.Je fotograf stare šole, kjer se fotografira na film in razvija v temnici. To pa zanj pomeni, da gre za fotografijo z veliko začetnico. Fotograf Fulvio Grisoni je v modni fotografiji navzoč že skoraj štiri desetletja, tako pri nas kot v tujini.