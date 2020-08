Namigi prireditev: Božo Paradžik, Lunapark Kuga in WOODSToP

Sreda, 12. avgusta

, rojen leta 1969 v Zagrebu, je diplomiral na Akademiji za glasbo v Pragi v razredu. Od leta 2000, ko je izdal solo debitantski CD pri založniški hiši EMI, je ustvaril impresivno solistično kariero in postal eden mednarodno najuglednejših in najbolj iskanih solo kontrabasistov. Kot komorni glasbenik sodeluje z najsijajnejšimi instrumentalisti našega časa; pred tem je kot član različnih orkestrov igral pod taktirko najpomembnejših dirigentov. Izjemno znanje predaja tudi na mlajše generacije. Od leta 2010 je docent za kontrabas na Visoki šoli za glasbo v Luzernu. Paradžikov široki repertoar sestavljajo predvsem dela od zgodnjega klasicizma do pozne romantike.Na klavirju ga bo spremljal, ki je bil še kot študent na Visoki šoli za glasbov Berlinu pianist Ansambla solistov Berlinske filharmonije. Študij je v Berlinu opravil pod mentorstvomin ga zaokrožil na mojstrskih tečajih priin. Danes spremlja številne znane glasbenike in solopevce po vsem svetu.Na odru ptujskega gledališča bo danes premierna izvedba predstavein, v kateri igrajo Jure Ivanušič,in. Na vrtiljaku razigranega lunaparka so se okužili dramski dialogi, spisani in prirejeni po dramiBela bolezen, odlomki iz Kuge na Slovenskem dr., Maske so padle in Nujna vladna obvestilain Apologus carminicus. Na vrtiljaku se vrtijo tudiAli kot je za Delo dejal Matjaž Latin: »Tekst je preprosto povedano vizionarski. V svetu se pojavi smrtonosni virus, ki ubija le ljudi od štiridesetega leta navzgor in je prišel iz Kitajske. Doktor Galen, priseljenec, odkrije zdravilo proti virusu, ki se na telesu najprej pojavi kot bela pega, zato se imenuje bela bolezen.«Skupina Slovenski tolkalni projekt (SToP) deluje že od leta 1999. Edinstveno skupino sestavljajo uveljavljeni tolkalci iz različnih delov Slovenije:inTokratni program koncerta z naslovom WOODSToP je sestavljen iz klasičnih del za lesena tolkala (Steve Reich, Tadeja Vulc) ter novitet, ki so bile napisane prav za to priložnost. Tolkalci Slovenskega tolkalnega projekta želijo s projektom WOODSToP razširiti nabor lesenih tolkal ter skladb, ki jih z njimi lahko izvajajo. K sodelovanju so celo povabili mizarje in »iznašli« nekaj novih tolkal.