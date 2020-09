Namigi prireditev: Čakalnica, Talka in Jure Lesar

Torek, 15. septembra

Andrzej Wróblewski: Čakalnica



Talka

Talka Foto Darja Štravs Tisu

Jure Lesar

Jure Lesar Foto Janez Volmajer

Odprli bodo mednarodno razstavo, ki bo na ogled do 10. januarja 2021. Leta 1956 jeod oktobra do novembra potoval po Jugoslaviji skupaj s kritičarko. Na tritedenskem popotovanju skozi Beograd, Ljubljano, Skopje, Zagreb, a tudi Portorož, Piran in Ohrid, sta se seznanila z umetnostnim življenjem in muzeji tedanje Jugoslavije ter z njenimi arhitekturnimi dosežki. Vse te izkušnje je mogoče zaslediti v delu Wróblewskega v zadnjih mesecih življenja, pred srčnim infarktom v Tatrah leta 1957.Gre za prvo mednarodno razstavo tega poljskega slikarja, v celoti posvečeno njegovemu potovanju po Jugoslaviji in njegovemu poznemu delu. Na ogled ponuja več kot 120 del, ki so nastala med letoma 1955 in 1957. Kustosi razstave so se odločili, da se osredotočijo na obdobje med 10. majem 1954, ko se je Wróblewskemu rodil sin, in njegovo zgodnjo smrtjo 23. marca 1957. Krepka večina izbranih del ni bila še nikdar na ogled, nekatera pa za širše občinstvo nazadnje leta 1958.Čemu Talkav teh časih? Ker smo na neki način vsi talci svoje besede, ker se pred nami vedno znova pojavi neki paradoks izsiljene izbire, v katerem postajamo ali se izgubljamo (ali izgubimo). Talka je drama diskurza ženskega versagung, velikega Ne!, ki ga glavna junakinja Sygne de Coûfontaine uprizori kot upor proti okupatorju svojega življenja – v sklepni sekvenci drame. Talka bo premierno uprizorjena dobesedno v kontekstu Claudelovega besedila – v dvorišču nekdanjega cistercijanskega samostana.Ob treh igralskih legendah () na prizorišče stopajo trije sošolci z AGRFT – odličnav naslovni vlogi Sygne de Coûfontaine,in. Predstavo je režiralPevec in kitaristje bil ustvarjalna in gonilna sila že pri skupini Eskobars, s katerimi je izdal dva albuma z naslovi Eskobars in Ni dovolj. Po razpadu skupine je Jure ustvarjal pesmi, iz katerih je kasneje nastal njegov prvi samostojni album Zemljin sin. Pomembnost različnosti posameznikov, upanje in odrešenje človeka, ki gre skozi temna obdobja, zazveni v jasni sporočilnosti, s katero avtor poveže poslušalca z njegovim svetom.Pred izidom albuma, ki ga bo Jure Lesar izdal jeseni s svojo skupino, bo predstavil stare pesmi in novo gradivo v akustični različici. Na odru Kluba CD se mu bo pridružil, ki ga bo spremljal na različnih instrumentih.